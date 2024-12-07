Захищаючи Україну, загинув Роман Мельник з Тернопільщини

💔На превеликий жаль, Теребовлянська громада знову несе втрати, повідомляє міська рада.

Захищаючи Україну і всіх нас, на війні загинув мешканець с.Кровинка солдат Роман Мельник, 01.12.1984 р.н.

🪖Життя військовослужбовця обірвалося 03 грудня 2024 року поблизу н.п. Погребки Суджанського району Курської області російської федерації.

Роман Мельник мобілізований на військову службу 19.07.2024 р. Йому назавжди буде 40.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким полеглого Героя. В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі.

Нехай душа загиблого Романа знайде вічний спокій …

Вічна пам’ять і шана Герою! 🕯🙏

💔Кожен загиблий воїн – це болюча рана на душі кожного з нас. Їх імена назавжди будуть взірцем мужності, патріотизму та незламності.

Вічна слава всім, хто загинув за Україну, її свободу й незалежність! 💙💛