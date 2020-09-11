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Західноукраїнський національний університет уп’яте отримав офіційне право підготовки кандидатів для складання Кембриджських іспитів

Irena 0 Views Прокоментуй!

У вересні 2020 року Західноукраїнський національний університет  отримав міжнародний сертифікат Cambridge  Assessment English. Такий сертифікат, засвідчений підписом директора Мережевого центру оцінювання знань при Кембриджському університеті Франчески Вудварт, ЗУНУ як правонаступник ТНЕУ отримує вже уп’яте, починаючи з серпня 2016 року.

Це дає право нашому університету, зокрема Навчально-науковому центру з вивчення іноземних мов, готувати кандидатів для складання іспитів з англійської мови на міжнародний сертифікат Cambridge English.  

Відрадно, що Навчально-науковий центр з вивчення іноземних мов ЗУНУ  активно співпрацює з освітнім екзаменаційним центром «Грейд» (керівник Центру – Ольга Файзуліна) з травня 2016 року.

 

Джерело: ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

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