Білосюк (Підгрушна) стартувала на ЧУ під чужим іменем? Що й навіщо від нас приховують?

У Буковелі наприкінці грудня відбувся чемпіонат України з біатлону. Взяли участь спортсмени, які переважно виступають у Кубку IBU. Це так звана “друга ліга” світового біатлону. Як відомо, основна команда окремо готується до Олімпіади. Зокрема, дівчата тренуються у словенській Поклюці. Все б нічого, але є “але”…

Дектективна історія імені Білосюк

За нашою інформацією, у спринтерській гонці на 7,5 км стартувала капітан збірної України – Олена Білосюк (Підгрушна). Звичайний факт, у якому немає нічого дивного, якби не кілька цікавих деталей:

• Білосюк відсутня у стартовому та фінішному протоколах гонки;

• В альтернативному протоколі, який, за нашою інформацією, є ориганільним і водночас таємним, про це далі, присутня Вікторія Кріпак. Якщо порівняти два протоколи – вони абсолютно однакові, за виключенням саме Кріпак, яка, до того ж, ще й виграла гонку.

Офіційний протокол

Той самий загадковий…

Хто така загадкова Вікторія Кріпак

Хто ж така ця загадкова Вікторія Кріпак яка здобула золото національної першості, принаймні за одним із протоколів? Тут ціла вікторина. У спортсменки порожній профайл на сайті biathlon.com.ua. Але! Дівчині лише 14 років!!! Звісно, це спорт, у ньому трапляються сенсації. Але перемога біатлоністки 2007-го року народження – породила сумніви.

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Наші журналісти заходились їх перевіряти – аби підтвердити або спростувати. З власних джерел (інформацію підтвердило 4 різні джерела), під іменем Вікторії Кріпак таки дійсно виступала Олена Білосюк!

Тож, що ми маємо?

Два різні протоколи – офіційний та для внутрішнього користування. Та загадкову 14-річну Вікторію Кріпак… чи Олену Білосюк?!

Наш сайт зв’язався з президентом федерації біатлону України – Володимиром Бринзаком та самою Оленою Білосюк.

Ось дослівно, що відписав пан Бринзак:

“Я не знаю що там відбувалось, так як змагання проводить Міністерство, а я приїхав тільки в той день і займався питаннями подальшого розвитку комплексу та створення федерації Івано-Франківської області. Навіть протоколів не бачив, тільки вже в Києві на фейсбук. Там не було національної збірної і я не вникав хто біжить, під яким номером і чого, я не її тренер. Думаю, краще запитати в неї особисто або в держтренера Колупаєва Євгена Федоровича який був відповідальний від Міністерства”, – зазначив Володимир Бринзак

Ми звернулися і до Олени Білосюк. Але відповіді до цього часу так і не отримали…

З Урошем Велепецом (головним тренером жіночої збірної України) нам поки не вдалося зв’язатися.

Чому й навіщо від нас, у першу чергу, від уболівальників приховують інформацію

Чому Білосюк, яка має разом із командою готуватися до січневих етапів Кубка світу й Олімпіади в Пекіні, загадково приїздить на чемпіонату України? Не було б таємниць, не було б і питань.

Чому титулована біатлоністка (за нашою інформацією, у Олени був 8-й стартовий номер) виступає під чужим іменем?! Здається, тут порушення не лише усіх можливих регламентів, а й здорового глузду… Адже наші читачі та вболівальники хочуть знати як готуються біатлоністки до Ігор у Пекіні. А керівництво федерації, зокрема і президент Володимир Бринзак, щоразу зазначає – що вся підготовка команди зверстана саме під ОІ-2022…

Якщо спортсменка та тренер екстрено вирішили, що у рамках підготовки до головних змагань необхідно стартувати на ЧУ – то чому вдавати з цього таємницю!? Кому це вигідно і до чого це призведе? І як в подальшому сприймати інформацію від тренерів, спортсменів та федерації? Чи можна буде їй довіряти!?

Наш сайт підготував запит до Міністерства молоді та спорту України. Хочемо розібратися в ситуації. Чекаємо на відповідь…

P.S. Поки готувався матеріал, вищевказану інформацію нам підтвердило ще два джерела, як прямо, так і опосередковано.

Фото: Дмитро Євенко

Чемпіон