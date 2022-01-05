У Тернополі на 20% зріс тариф на воду

На офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) опубліковано Постанову № 2845 “Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення КП «Тернопільводоканал», ухвалену 22 грудня на відкритому засіданні Нацкомісії. Таким чином із 1 січня 2022 року один кубометр (1000 літрів) води для споживачів підприємства вартуватиме 36 гривень 70 копійок.

Потреба в коригуванні тарифів назрівала ще зі серпня, коли вартість електроенергії для підприємств, в т.ч. і водопровідно-каналізаційної галузі, почала стрімко зростати. Якщо на початку літа вона не дотягувала до 3 гривень за кіловат-годину, то наприкінці осені вже перевищувала 5 гривень. Тим часом для надання цілодобових послуг з водопостачання та водовідведення “Тернопільводоканал” щодня витрачає понад 300 000 гривень, адже практично усе устаткування — на артезіанських свердловинах, звідки видобуваємо воду, водопровідних та каналізаційних станціях тощо — потребує електроживлення.

На вартість електроенергії у тарифах припадає 40 відсотків від їх загальної суми. Між тим, Нацкомісія у нових тарифах заклала середню планову ціну електроенергії на 2022 рік, попри те, що суттєво зрости вона може ще в першому кварталі.

Не передбачають нові тарифи й підвищення заробітної плати для працівників водоканалів, хоча, згідно з Законом України про Державний бюджет, зростають і мінімальний розмір зарплатні, і прожитковий мінімум для українців.