“Електронік” стріляє далеко, влучно і безжально! Генерал Сирський вручив Герою “Хрест доблесті”

Старший солдат Андрій із позивним “Електронік”, якому серед інших військовослужбовців 68 Окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Оперативного командування “Захід” цими днями Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський на передовій лінії фронту вручив нагороду “Хрест доблесті”, в армії з травня 2022 року. І з тих пір уродженець та житель Кременецького району Тернопільщини разом із побратимами знищив чимало російських окупантів, проявив особисту мужність та героїзм!

Старший солдат Андрій народився 12 жовтня 1987 року у м. Почаїв Кременецького району Тернопільської області. До мобілізації в ЗСУ у травні 2022 року проживав в одному ж сіл цієї ж області, займався мирною працею. Але війна все змінила, і через понад 2 роки молодий тернополянин став досвідченим воїном.

Із серпня минулого року “Електронік” воює з рашистськими окупантами на посаді старшого навідника в одному з артилерійських підрозділів з’єднання. За цей час він виконав безліч бойових завдань та пройшов чимало нелегких випробувань.

Один із найбільш відповідальних епізодів військової біографії артилериста відбувся наприкінці вересня цього року. Під час бойового чергування на вогневій позиції було помічено наступ ворожих військ в районі одного з міст Покровського району Донецької області. Діючи з ризиком для життя через постійну присутність в повітрі FPV-дронів, систематичні артилерійські та мінометні обстріли загарбників, старший солдат зумів швидко й фахово здійснювати наведення САУ 2с1, перебуваючи при цьому в непередбачуваних та екстремальних умовах.

Символічно: самохідні артилерійські установки “Гвоздика” у 1970-1990 роках виготовлялися в українському м. Харкові. І зараз їхні 122-мм гармати захищають Україну на українській землі у визвольній війні проти рашистських загарбників.

У цьому бою завдяки професійним діям старшого солдата російським загарбникам було завдано критичного вогневого ураження. Окупанти, зазнавши шалених втрат, відступили. Так завдяки мужності та хоробрості, швидким та виваженим діям навідника САУ “Електроніка” та мужності його побратимів вдалося втримати визначений сектор вогневого контролю над противником.

Хлопці про Андрія кажуть так: дисциплінований, сумлінний, чесний та хоробрий.

За ці та інші прояви військової доблесті та відваги, вірність Військовій присязі старший солдат Андрій із Кременецького району Тернопільської області разом із іншими побратимами отримав від Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського нагороду “Хрест доблесті”.