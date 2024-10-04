На діляці Товсте-Торське тимчасово закрили залізничний переїзд

До уваги водіїв: тимчасове закриття руху через залізничний переїзд. Повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.

З 7:00 4 жовтня по 20:00 5 жовтня буде тимчасово закрито рух транспорту через залізничний переїзд на 180 кілометрі траси Р-24 Татарів – Косів – Коломия — Камʼянець-Подільський (ділянка Товсте – Торське). Причина обмеження – ремонтні роботи на колії.

Просимо враховувати інформацію про закриття руху при плануванні поїздок. Перепрошуємо за тимчасові незручності.