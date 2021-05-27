Колекція одягу тернопільських студентів зайняла третє місце на всеукраїнському конкурсі

Юні дизайнери не лише створили комфортні та якісні моделі, а й отримали перші замовлення на їх пошив, – повідомляє Наш День.

Не лише навчаються, а й практикують, вдосконалюються та креативлять. Творчий колектив групи №40 «Закрійники» Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму створив колекцію одягу «Зона комфорту», яка потрапила у число переможців ювілейного V Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «Прорив легкої промисловості України». Студенти здобули ІІІ місце у номінації STREET STYLE, вразивши журі оригінальними сучасними моделями.

«Ми виборювали перемогу серед 66 учасників зі всіх регіонів України»

Всеукраїнський конкурс «Прорив легкої промисловості України» проводять з 2016 року. Вже два роки поспіль проходить онлайн через пандемію коронавірусу. Його мета – показати виробничий і творчий потенціал швейних закладів професійної освіти України.

Щоразу організатори пропонують учасникам розкрити у своїх колекціях різну тематику. Цього року обрали напрям «Відкрий Україну через Fation визитівки її регіонів». Для участі у конкурсі учасникам потрібно було створити колекцію одягу з 5-7 образів, надихнушись історико-культурними традиціями та географічними особливостями регіону, історією закладу чи студентським креативом у номінаціях «STREET STYLE», «ЕТНО» чи «ФЕНТЕЗІ».

– Протягом існування конкурсу «Прорив легкої промисловості України» ми щороку беремо участь і щороку колекції нашого закладу отримують призові місця, – розповідає директор закладу Галина Грушко. – Цього року ми виборювали перемогу серед 66 учасників зі всіх регіонів України. За час існування конкурсу дипломами, призовими місцями відзначені наші колекції спортивного одягу «На прогулянку з дружком», оздоблені світловідбиваючими стрічками, а колекція «Школярики» має і призове місце, і приз глядацьких симпатій. Цьогоріч ми також отримали від організаторів конкурсу цінний подарунок – костюмну тканину і оздоблення до швейних виробів, а також замовлення на пошив одягу саме за нашою колекцією! Наразі, це одиничні замовлення, але це ознака, що наша колекція сучасна і ці речі хочуть одягати люди.

Сучасні принти, QR-коди та історія народження колекції

Готуватись до конкурсу колектив розпочав з листопада минулого року, щойно оголосили тему та номінації.

– Обговорювали ідеї, адже вивчаємо тенденції моди, слідкуємо за пропозиціями від відомих дизайнерів, – розповідають кураторки проєкту, викладачки спеціальних дисціплин конструювання та моделювання одягу Людмила Богуславець і Оксана Славопас. – Далі учні підготували ескізи моделей. Ми попрацювали з ними і об’єднали декілька ідей.

Спеціально для своєї колекції юні закрійники розробили сучасні принти, які прикрасили шапку, футболки зі стилізованим написом «Файне місто». Також одяг успішно доповнює велика чорна сумка з QR-кодом, який переводить на сайт з одягом, що вже закладає успішні підвалини реалізації колекції.

Прозорі, темні легкі тканини у поєднанні з трикотажними пастельних кольорів надали колекції легкості та шарму. М’які тканини та сучасні крої, які не обмежують рухів, створили особливу зону комфорту для тих, хто демонстрував одяг, і це відчули усі, хто підтримав команду на шляху до призового місця.

Ефективна командна робота дала хороші результати

Допомагала крокувати до перемоги команді минулорічна випускниця ТВПУ сфери послуг і туризму Олена Шиблівська. Дівчина за професією закрійник, але любить фотографувати. Саме її світлини із фотосесії, які робили у фотостудії училища, стали основою для «Look book» колекції, а ідеї для «Mood board» і дизайн світлин, де поряд із фото моделей відображені родзинки Тернополя, втілювали керівники групи №40.

Засновники конкурсу «Прорив легкої промисловості України» хочуть бачити не лише результат, а й весь процес створення одягу від народження ідеї, до створення ескізів, пошиття моделей, їх презентації. Завдання непрості і кожен учасник може вирішувати їх на свій розсуд. Готові колекції одягу учасники передавали у Київ, щоб вимогливе журі змогло оцінити якість пошиву, ознайомитись із обраними тканинами на дотик.

Тернополяни увійшли в трійку кращих у номінації «STREET STYLE», де змагались 23 команди дизайнерів та закрійників з усієї України. Молода команда ТВПУ сфери послуг і туризму розділила перемогу з талановитими дизайнерами із Кривого Рогу та Хмельницького.

До слова, цього року участь у конкурсі взяла участь команда Державного навчального закладу «Кременецький професійний ліцей» у номінації «ЕТНО». Колекція з Кременця має назву «Сучасність овіяна легендами» – на честь міста, в якому збережено пам’ятки старовини. Автори колекції поєднали традиційне мистецтво вишивки та сучасний стиль одягу.

Олена МУДРА.