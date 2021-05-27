У тернопільському університеті відбувся «День кар’єри ЄС»

відбувся «День кар’єри ЄС», який проводився Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні. До участі у заходах, що цього року проводились в онлайн-режимі, організатори запросили активну студентську молодь, представників громадських організацій, бізнесу, державних службовців.<.P>

Студенти та випускники слухали та давали запитання експертам на Панельній дискусії «Професійний розвиток та європейська інтеграція» та трьох тренінгах: «Робота в команді», «Ефективна комунікація або ж як спілкуватись з людьми», «Легкий старт в новій компанії. Як адаптуватись в новому середовищі».

З вітальним словом до учасників панельної дискусії звернувся ректор університету, д.т.н, професор Петро Ясній. Експерти на дискусії: Денис Черніков, менеджер проєкту ЄС «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні», Юрій Дейнека, начальник управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради, Григорій Химич, директор наукового парку «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля», Ірина Яремчук, голова громадської організації «Атом», Сергій Балуцький, журналіст (телеканал Тернопіль 1), Ірина Крамар, д.е.н., професор кафедри економіки та фінансів ТНТУ, директор Індо-Європейського Центру в ТНТУ. Модератором виступив Андрій Крупка, к.е.н., начальник відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню ТНТУ.

Офіційне відкриття заходу відбулося 18 травня. Спікери панельної дискусії «Професійний розвиток та європейська інтеграція» поділилися думками щодо ключових компетенцій на ринку праці України та ЄС, впливу процесів європейської інтеграції на український бізнес, а також обговорили шляхи адаптації вищої освіти до вимог ринку праці та перспективи глобального освітнього простору.

Захід відбувався за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні в рамках проєкту «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні», а його організатором в місті Тернопіль став Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.

Програма Дня кар’єри ЄС в Тернополі передбачала проведення панельної дискусії, ряду тренінгів та ярмарок вакансій. Захід відбувався в онлайн форматі.

18 травня відбулася панельна дискусія на тему «Професійний розвиток та європейська інтеграція», в контексті якої обговорювався економічний регіональний розвиток.

Ректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Ясній Петро Володимирович привітав учасників заходу та відмітив важливість проведення профорієнтаційних заходів для молоді в контексті днів кар’єри, адже це сприяє тіснішій комунікації студентів, викладачів та роботодавців. Ректор зауважив, що цьогорічний захід в університеті 10 — ювілейний, а співпраця університету з роботодавцями проводиться активно і в інших форматах, зокрема у рамках Ради Роботодавців.

Менеджер проєкту «Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні» Денис Черніков розповів детально про тенденції в Європейському союзі стосовно попиту на навички, можливості для розвитку бізнесу в Україні, які надає ЄС, та важливості «Підприємництва» як компетентності для навчання протягом життя. Пан Денис відмітив інформаційні ресурси і проєкти, які підтримуються ЄС та можуть допомогти молодим реалізувати себе у житті.

Юрій Дейнека, начальник управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради, виокремив стратегічні напрями розвитку Тернопільської міської громади. Не зважаючи на труднощі, в громаді реалізуються успішні інвестиційні проєкти, а пріоритетом на майбутнє є мінімізація викиду шкідливих речовин в навколишнє середовище, вдосконалення процесів поводження з побутовими відходами та створення достатньої кількості робочих місць на сучасних виробництвах з конкурентним рівнем заробітної плати.

Григорій Химич, директор наукового парку «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля» розповів детально про роботу організації та участі в ній науковців та студентів університету. Науковий парк створений з метою розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності підприємств Тернопільського регіону, ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках. Діяльність наукового парку має на меті покращити інвестиційний клімат регіону, реалізувати ряд важливих інвестиційних проєктів в галузі інформаційних технологій, екології та енергозбереження, сприяти впровадженню інноваційних наукомістких розробок у виробництво.

Голова ГО «Атом» Ірина Яремчук поділилась власним досвідом проведення профорієнтаційних заходів. Основні тези доповіді стосувалися: створення центрів профорієнтації в школах; складання портфоліо кожним учнем протягом всього періоду навчання; якісної підготовки психологів-профорієнтаторів; механізмів професійного наставництва для студентів та тих, хто працює на першому робочому місці; спеціальних програм професійного визначення.

Тернопільський журналіст Сергій Балуцький відмітив, що українці можуть бути конкурентними в європейському середовищі, доносячи свою культуру, мистецтво, цінності, бізнес-ідеї. Ключові європейські цінності, серед яких свобода слова, гідність, справедливість, – це те на чому має базуватися побудова нашого суспільства, але водночас не втрачаючи власної історичної самобутності.

Про можливості міжнародного стажування для українських студентів, відмінності у навчанні за кордоном та в Україні, компетентності, які є важливими для формування конкурентоспроможного на ринку праці спеціаліста, розповіла д.е.н., професорка кафедри економіки та фінансів ТНТУ Крамар Ірина. Пані Ірина відмітила, що європейський досвід дає значні переваги студентам для їх подальшого навчання та працевлаштування, і здобувачі вищої освіти технічного університету користуються такими можливостями.

Модератор зустрічі, Крупка Андрій подякував учасникам дискусії за плідну роботу та запросив усіх охочих до участі в наступних заходах, які будуть проводитися в рамках Дня кар’єри ЄС в м. Тернопіль.