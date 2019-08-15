Регіони На Тернопільщині відбувся конкурс серед рогатих красунь (відео) 09:00 | 14 серпня, 201920:48 | 13 серпня, 2019 Redaktor 33 Views Прокоментуй! Захід проводять вже 4 рік поспіль. Цього разу у яскравих вбраннях дефілювали 33 кізонькі. Господарі, мабуть, готувалися до конкурсу більше, ніж самі учасниці. Поділіться: ← Вікна тернопільських світанків (фото) Мешканка Чорткова творить “м’яку” красу → Залишити відповідь Скасувати відповідь Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *Коментар Ім’я * Email * Сайт