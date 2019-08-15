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На Тернопільщині відбувся конкурс серед рогатих красунь (відео)

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Захід проводять вже 4 рік поспіль. Цього разу у яскравих вбраннях дефілювали 33 кізонькі. Господарі, мабуть, готувалися до конкурсу більше, ніж самі учасниці.

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