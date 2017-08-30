«Невидимі» герої Тернопільщини: упівець Петро Наливайко зі Зборівщини

2017 рік у Тернопільській області проголошено Роком Української Повстанської Армії. За цей рік в області відновлюють пам’ятники, встановлюють меморіальні дошки, згадують та вшановують героїв національно-визвольного руху. Водночас, з нагоди 75-ої річниці створення Української Повстанської Армії, яку на Тернопільщині будуть відзначати 14 жовтня на свято Покрови Пресвятої Богородиці, розпочинаємо серію публікацій про «невидимих» героїв нашого краю.

І розпочинаємо ми із учасника національно-визвольного руху, 96-річного Петра Федоровича Наливайка. Народився він у селі Годів Зборівського району. Молоді роки провів у лавах повстанської армії. Як і багато інших борців за незалежність того часу, наш земляк був засуджений до 10-ти років суворих концтаборів.

П’ять років неволі Петро Наливайко провів у далекій Свердловській області, а згодом був виселений на роботу до Казахстану в місто Караганду. Відбував покарання, важко працюючи на мідних рудниках. Однак доля була до нього прихильною — тут він зустрів свою другу половинку. Петро Федорович одружився з Ганною Василівною, також засудженою до 10-ти років каторги за те, що не стояла осторонь у національно-визвольній боротьбі.

Відбувши покарання, новостворене подружжя у 1965 році, вже разом із двома дітьми повернулися до рідної України.

У жовтні 2016-го року Петра Наливайка Указом Президента нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Зважаючи на поважний вік чоловіка, аби вручити державну нагороду, голова Тернопільської обласної адміністрації Степан Барна їздив до нього додому у село Пилипче Борщівського району, де він зараз мешкає.



Довідково:

Народився Петро Федорович Наливайко 16.06.1921 року в селі Годів Зборівського району, де у 1931 році закінчив початкову школу. За участь в Українській Повстанській Армії був підданий репресіям і 10 жовтня 1945 року був засуджений військовим трибуналом на 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Відбував покарання з 18 травня 1945 до 11 листопада 1954 року.

Відповідно до статті 1 Закону «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» 17 квітня 1991 року Петро Федорович реабілітований.

Трудовий стаж Петра Наливайка становить 54 роки 9 місяців та 20 днів. Останнє місце роботи Іване-Пустенська сільгосптехніка.