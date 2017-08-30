Викрали автомобіль: патрульні оштрафували тернополянина за неправдивий виклик

Про крадіжку повідомив тернополянин на службу 102 близько 13-ї години, 29 серпня. Подія, за його словами, трапилася на вулиці Березовій.

Приїхавши на виклик, патрульні поліцейські з’ясували, що автомобіль забрала дружина заявника. У них сімейний конфлікт і вона не повідомила чоловікові, що забрала транспортний засіб.

Інспектори склали на заявника постанову за ст. 183 КУпАП (“Завідома неправдивий виклик”). Управління патрульної поліції у м. Тернополі наголошує: завідомо неправдивий виклик передбачає адміністративну відповідальність. Просимо Вас з розумінням та повагою ставитись до роботи спеціальних служб. До речі, завідомо неправдивий виклик тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.