Олександра Черевата – віце – чемпіонка Європи з боксу

З 10 по 17 грудня 2025 року в м. Кінбаум (Німеччина) проходив Чемпіонат Європи з боксу (U-17). Тернополянка Олександра Черевата у ваговій категорій 44-46 кг, вигравши у представниці Болгарії, Туреччини, Греції, пройшла у фінал, де протистояла спортсменці із Великої Бритації, яка є дворазовою чемпіонкою Євпропи.

Виконавши усі настанови тренерів, Олександра впевнено вела бій, але досвідчена суперниця здобула перемогу. Тож за підсумками чемпіонату п’ятнадцятирічна тернополянка посідає друге місце, здобувши звання віце-чемпіонки Європи та виконавши норматив майстра спорту України з боксу.

Щиро вітаємо Олександру Черевату та її тренерів Володимира Шнуровського і Романа Череватого.

Зазначимо, що Олександра тренується у «КДЮСШ з греко-римської боротьби», являється віце-чемпіонкою Азії та срібною призеркою чемпіонату Світу серед школярів.

Нагадаємо, спортсменка є стипендіаткою Тернопільської міської ради.