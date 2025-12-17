Тернопільська міська рада збільшила бюджет на 8 млн грн для підтримки комунальних підприємств та оборонних програм

17 грудня 2025 року на засіданні виконавчого комітету було погоджено проєкт рішення «Про внесення змін до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2025 рік». Зокрема, рішенням збільшуються дохідна та видаткова частина бюджету на 8 млн грн. Збільшення бюджету обумовлене спрямуванням додаткових коштів на низку важливих ініціатив.

Збільшення дохідної частини бюджету:

Згідно з рішенням, збільшено дохідну частину спеціального фонду, і ці кошти будуть спрямовані на такі напрямки:

231,3 тис. грн для КП «Тернопільелектротранс» через управління транспортних мереж та зв’язку;

5 912,1 тис. грн на фінансову підтримку КП «Тернопільтеплокомуненерго» через управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології;

856,6 тис. грн для виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи термомодернізації лікарні №2 через відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення;

1 000,0 тис. грн на програму «Обороноздатність» через фінансове управління.

Перерозподіл асигнувань між розпорядниками:

Крім того, проведено перерозподіл бюджетних асигнувань між розпорядниками бюджетних коштів на загальну суму 28 454,2 тис. грн, зокрема:

13 987,9 тис. грн для фінансової підтримки КП «Тернопільтеплокомуненерго» через управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології;

10 916,1 тис. грн для фінансування КП «Тернопільелектротранс» і компенсації вартості покілометрової оплати за проїзд у громадському транспорті через управління транспортних мереж та зв’язку;

3 550,2 тис. грн через фінансове управління на реалізацію програми «Обороноздатність» та резервний фонд для усунення наслідків ракетної атаки 19 листопада 2025 року.

Покриття зарплат та енергоносіїв:

Також серед важливих змін – направлення 15 396,5 тис. грн на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, а також 800,0 тис. грн на оплату енергоносіїв.

Мета змін до бюджету

Затверджені зміни дозволять забезпечити стабільні виплати заробітної плати бюджетникам та покриття витрат на енергоносії в повному обсязі. Крім того, збільшення бюджету на програму «Обороноздатність» та підтримку комунальних підприємств допоможе забезпечити сталий розвиток міської інфраструктури та посилити оборонні заходи.