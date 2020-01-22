Олександра Мудрак з Гусятина — дівчина, що руйнує стереотипи про молодь

У дитинстві батькам доводилося буквально відривати її від книжок, а вже згодом почала писати їх сама. Олександра Мудрак — другокурсниця Гусятинського коледжу ТНТУ ім. Івана Пулюя. І коли кажуть, що теперішня молодь занадто сучасна і нетерпляча, щоб багато читати, добре вчитися і тим паче — писати поезію чи прозу — то це не про неї. Про це йдеться на сайті коледжу.

На перший погляд Саша видається простою, ніжною і дуже відвертою, але хто знає її краще, помічає непритаманну її віку силу та цілеспрямованість. Власне, Олександра й сама каже про це у своїх віршах:

Хай століттями котяться місячні ночі,

І сузір’я згоряють дотла,

Хай із мене весь Всесвіт невпинно регоче

І цим сміхом жадає кінця —

Я стоятиму тихо посеред трибун

І кидатиму погляд згори,

Я повік не зупиню могутній двигун,

Що вперед мене змушує йти…

«Фантастична дівчина з Гусятина», — саме так нещодавно назвали Олександру Мудрак після одного із конкурсів у обласному центрі. І перше, чим вона дивує — своєю поезією. Ліричний світ дівчини сповнений ніжністю, любов’ю до природи і людей, глибокими переживаннями. Крім віршів, пише і прозу. Про себе юна авторка каже: «Творчість — це моє покликання. Пишу поезії, повісті, короткі оповідання. Як поетеса розвиваюся з дев’яти років.» У одному із інтерв’ю для ЗМІ мама Олександри зізнається: «Коли донька пише, то в будинку повинна бути цілковита тиша».

Перше серйозне виховання її письменницьких успіхів — диплом легендарної «Коронації слова» у номінації «Діти для дітей». Наразі ж дівчина творчо реалізується через участь у літературній студії коледжу, де навчається.

«Якщо на конкурс їде Саша, то призове місце забезпечене»

Два роки навчання Олександри Мудрак у Гусятинському коледжі ТНТУ ім. Івана Пулюя були багатими на нагороди. У навчальному закладі студенткою пишаються і кажуть: якщо на конкурс їде Саша, то призове місце забезпечене. «Переможний список» Олександри за два роки навчання у коледжі вражає.

2018 рік:

диплом І ступеня обласного творчого конкурсу авторської пісні та поезії серед учнів, студентів, працівників професійних та вищих закладів освіти І-ІV р.а.

І місце серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації негуманітарних спеціальностей обласного етапу ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

2019 рік:

ще один Диплом І ступеня обласного творчого конкурсу авторської пісні та поезії серед учнів, студентів, працівників професійних та вищих закладів освіти І-ІV р.а.

Диплом ІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Олександра представила свою науково-дослідну роботу «Пригодницький елемент як каталізатор творчого задуму і рушій динамічного сюжету» на прикладі авторської повісті «У лабіринтах доль» (керівник Дудар Ін.А.).

ІІІ місце у ІV (фінальному) етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, ІІ місце у обласному етапі цього ж Конкурсу.

Відзначена на форумі «Гордість і надія Тернопілля» Грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільської обласної ради у номінації «Українська мова і література» (премія імені Богдана Лепкого) за досягнуті вагомі результати з навчальних дисциплін.

Перемога в обласному літературному конкурсі «Акорди творчості». Саме після цього конкурсу Марія Левків, голова журі, зазначила у своєму відгуку: «У нас перемогла фантастична дівчина з Гусятина Олександра Мудрак».

Диплом І ступеня у ІІІ етапі (обласному) XХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

До слова, Саша — відмінниця у навчанні і здобуває спеціальність менеджера. А у вільний час, як і раніше, багато читає і пише. Дівчина переконана, що саме саморозвиток і наполегливість є причиною її успіху. А мені як педагогу, який тісно співпрацює з цією студенткою, хочеться побажати їй тільки нових успіхів та перемог!