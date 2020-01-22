Тернопільську міську раду тільки через суд можна змусити працювати за законом?

Тернопільська міська рада ще у червні 2018 року прийняла рішення, якими встановлені різні відсоткові ставки орендної плати від нормативної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності з однаковим цільовим призначенням, в результаті чого для окремих груп суб’єктів господарювання створюються дискримінаційні умови діяльності, а дія конкурентних механізмів може спотворюватись.

З метою усунення даного порушення Антимонопольний комітет рекомендував Міській раді вжити заходів щодо припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, шляхом встановлення для суб’єктів господарювання – конкурентів єдиного підходу при визначенні орендної плати за земельні ділянки однакового цільового призначення.

Тернопільська міська рада повідомила, що «на виконання рекомендацій міською радою буде у встановленому законодавством порядку внесено зміни в рішення, яким встановлено розміри орендної плати за користування земельними ділянками» та прийняла рішення №7/35/5 «Про місцеві податки і збори Тернопільської міської територіальної громади», однак вимоги рекомендацій в даному рішенні не враховано.

У зв’язку із невиконанням рекомендацій, адміністративною колегією Відділення розпочато розгляд справи №927-АД за результатами якої Міську раду зобов’язано припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції, шляхом встановлення для суб’єктів господарювання єдиного підходу при визначенні орендної плати за земельні ділянки однакового цільового призначення.

Міська рада виконала вимоги рішення адміністративної колегії Відділення та припинила порушення законодавства про захист економічної конкуренції.