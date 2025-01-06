Безвісти зник тернополянин Андрій Шкреметко

Увага! Розшук!

Співробітники відділу поліції №1 м. Бережани розшукують безвісти зниклого 40-річного жителя Тернополя Андрія Шкреметка. Про його зникнення до поліції повідомила сестра. Востаннє чоловіка бачили в Бережанах у квітні 2024 року, де він тимчасово проживав. Після цього на зв’язок з рідними чоловік не виходив і місце його знаходження невідоме.

На вигляд розшукуваному 40-45 років, зріст 185 см, середньої статури, волосся світле, на голові має шрам.

Якщо ви знаєте місцеперебування Андрія Шкреметка, повідомте працівникам поліції за номерами:

(096) 115-30-87, (068) 320-42-65 або на спецлінію 102.

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