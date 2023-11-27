Хірург із Тернопільської області Сергій Палка рятує життя бійців, які воюють на Запорізькому напрямку. За останні півроку зробив майже сто операцій різного рівня складності. Чимало з них для нього були новими.

Сергій Палка — хірург із Тернопільської області. До повномасштабного вторгнення працював завідувачем відділення однієї з лікарень:

“Я був офіцером запасу, закінчивши медичну академію, але у військах не служив”.

Та після 24 лютого цивільну медицину Сергій змінив на військову. Спочатку був начальником медичного пункту артилерійського дивізіону однієї з бригад, нині — хірург на Запорізькому напрямку:

“Не можна сказати, що важко було. Це просто інший досвід. У військовій медицині дуже часто поранення множинні, де часто вражені й інші життєво важливі органи, через то, звичайно, певний час потрібен був, щоб адаптуватися”.

Сергій каже: щоразу, коли йде до поранених, налаштовує себе, що буде нелегко:

“Буває, що йдеш на нелегку, а потім знаходиш невеличкий уламок при дослідженні на КТ. А буває, що уламок лежить, наприклад, біля аорти чи пошкоджує нижню порожнисту вену. Тому завжди налаштовуємося на більш складне”.

Аби вберегти життя пацієнтів, Сергій постійно вчиться новому та вдосконалює професійні навички.

Суспільне