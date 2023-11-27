24 лютого хірург з Тернопільщини Сергій Палка цивільну медицину змінив на військову
Хірург із Тернопільської області Сергій Палка рятує життя бійців, які воюють на Запорізькому напрямку. За останні півроку зробив майже сто операцій різного рівня складності. Чимало з них для нього були новими.
Сергій Палка — хірург із Тернопільської області. До повномасштабного вторгнення працював завідувачем відділення однієї з лікарень:
“Я був офіцером запасу, закінчивши медичну академію, але у військах не служив”.
Та після 24 лютого цивільну медицину Сергій змінив на військову. Спочатку був начальником медичного пункту артилерійського дивізіону однієї з бригад, нині — хірург на Запорізькому напрямку:
“Не можна сказати, що важко було. Це просто інший досвід. У військовій медицині дуже часто поранення множинні, де часто вражені й інші життєво важливі органи, через то, звичайно, певний час потрібен був, щоб адаптуватися”.
“Буває, що йдеш на нелегку, а потім знаходиш невеличкий уламок при дослідженні на КТ. А буває, що уламок лежить, наприклад, біля аорти чи пошкоджує нижню порожнисту вену. Тому завжди налаштовуємося на більш складне”.
Аби вберегти життя пацієнтів, Сергій постійно вчиться новому та вдосконалює професійні навички.