Юні волонтери допомагають ЗСУ: діти передали тисячу гривень на авто для військових



Юні волонтери Ангеліна Швігар і Данило Волянюк передали 1000 гривень на автомобіль для підрозділу, де служить захисник з Лановець Андрій Рогатинський. Повідомляє Наталя Гамера у мережі Фейсбук.

Ці кошти діти заробили власноруч, виготовляючи символічні обереги та проводячи благодійні лотереї разом зі своїми мамами. Виручені кошти вони передають на потреби військових або самостійно купують необхідні речі для фронту.



Незважаючи на свій юний вік, Ангеліна й Данило показують зрілість та свідомість, віддаючи багато часу волонтерству. Захисники висловлюють їм подяку, залишаючи пам’ятні автографи на прапорах.





Збір коштів на автомобіль для підрозділу, де служить Андрій Рогатинський, триває. На сьогодні вдалося зібрати 108 310 гривень. Волонтер Віталій Данилюк вже придбав авто в Лондоні та організував його доставку до Польщі. Звідти машина разом із ще одним пікапом була доставлена в Ланівці, де вона чекатиме на відправку на схід.



Проте, незважаючи на досягнутий результат, для завершення збору не вистачає ще 70 000 гривень. Крім того, потрібні кошти на пальне для дороги. Волонтери планують виїзд уже 1 лютого, щоб доставити на фронт щонайменше сім автомобілів та два волонтерські буси з лаветами.



На жаль, на шляху допомоги волонтерам нерідко доводиться стикатися з непорозуміннями та несправедливими звинуваченнями. Але вони не здаються, адже розуміють: ті, хто на передовій, покладаються на їхню підтримку.



Кожен може долучитися до важливої справи та допомогти закрити збір на авто для ЗСУ. Картка для переказів:

5168 7574 0793 5040



Разом ми здатні підтримати наших захисників і наблизити перемогу України!