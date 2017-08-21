Є щастя від життя, від сонця, від квіточки, від хмаринки, – тернополянка Надія Качуровська

Надія Качуровська, 52 роки, м. Тернопіль. За професією – бібліотекар-бібліограф. Освіта вища, в 1989 році закінчила Київський Державний інститут культури імені Корнійчука. Працює в Тернопільській міській бібліотечній системі вже понад 25 років.

Що таке щастя?

Щастя буває різне. Коли ми є дітьми – щастя в мамі і татові, та й усій родині. Коли подорослішаємо – в коханому хлопцеві. Тоді чоловікові і тд. Як народяться діти, то жінка «німіє» від щастя, коли бере свою дитину на руки. Далі – коли в дитини прорізається перший зуб, перший клас і щось таке.

Уже в дорослому віці зрозуміла, що щастя є в самому житті, яке дарував нам Господь і батьки. Просимо Бога, щоб подарував нам щастя – хай наші постарілі батьки ще побільше проживуть і подарують нам лагідні свої посмішки.

Читаю в неті: «Так хочеться мільйон доларів і горнятко кави!!!!». Моя колежанка пише в коментарях: «деколи кави хочеться більше, ніж мільйон доларів».

Сьогодні знаю, що щастя в тому, що ти потрібний: «Без вас в бібліотеці не було би так цікаво», «Ви найкраща моя бібліотека», «Ми скучали за вами, коли ви були у відпустці»… Тоді після якоїсь втоми обличчя запливає в щасливій посмішці. Вже нема місця для дрібних депресій. Є щастя від життя, від сонця, від квіточки, від хмаринки.