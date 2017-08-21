Тернополянам презентували програму, за якою вони можуть гуляти шість днів
З 23 по 28 серпня у Тернополі триватимуть святкові заходи з відзначення Дня Державного Прапора, 26-ої річниці Незалежності та 477-ої річниці Дня міста. На святкові заходи очікується приїзд дванадцяти делегацій з чотирьох країн. Окрім того, сім делегацій очолюватимуть міські голови.
25-27 серпня у місті відбудеться Чемпіонат Світу з водно-моторного спорту у класі F500 та Чемпіонат Європи у класах F250 та F125. На тернополян та гостей міста також чекають перегони за Кубок Європи від міського голови Тернополя у класі S550.
Впродовж святкових заходів у місті будуть працювати декілька сцен: хедлайнером до Дня Незалежності стане рок-гурт «МоторРолла», який виступатиме на Театральному майдані 24 серпня. До Дня міста, окрім виступів тернопільських гуртів, 27 серпня виступатиме також культовий український гурт «Kozak System».
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Заходи
з відзначення Дня Державного Прапора, 26-ої річниці Незалежності України та
477-ої річниці Дня міста Тернополя
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23 серпня 2017 р. (середа)
|№ п/п
|Назва заходу
|Час проведення
|Місце проведення
|1
|Урочиста церемонія освячення та підняття Державного Прапора України
|10.00 год.
|Театральний майдан
|2
|Покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків Тараса Шевченка, Ярослава Стецька, Ярослави Стецько, В’ячеслава Чорновола, Степана Бандери, Героїв Небесної Сотні та учасників АТО з нагоди 26-ї річниці Незалежності України
|11.00 год.
|Театральний майдан, вул. С.Крушельницької, бульвар Т.Г.Шевченка, Микулинецьке кладовище, Площа Героїв євромайдану
|3
|Мілітарні виступи Національної Гвардії України
|11.30 год.
|Театральний майдан
|4
|Нагородження кращих людей міста
|12.00 год.
|Сесійний зал міської ради
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24 серпня 2017 р. (четвер)
|№ п/п
|Назва заходу
|Час проведення
|Місце проведення
|1
|Гастрономічний фестиваль «Галицька дефіляда»
|Протягом дня
|Парк ім.. Т.Шевченка
|2
|Концерт патріотичної пісні (Десантно-козацький рій)
|13.00 год.
|Музей політв’язнів та репресованих (дворик)
|3
|Екскурсії в музей політв’язнів та репресованих
|Протягом дня
|Музей політв’язнів та репресованих
|4
|«Тернопіль туристичний»
Інформ – арт – локації та екскурсії
|з 14.00 год.
|Територія біля Тернопільського замку
|5
|Дитячий спортивний фестиваль
|15.30 год.
|Театральний майдан
|6
|Виступ духового оркестру Тернопільської 44-ої бригади
|16.00 год.
|Парк Т. Шевченка Літня естрада
|7
|«Непрочитана книга» поезо – інсталяція
|17.00 год.
|сквер Т.Г. Шевченка
|8
|Концерт Муніципального духового оркестру «Оркестра Волі»
|18.30 год.
|Театральний майдан
|9
|Святковий концерт до 26-ї річниці Незалежності України. Гурти «Невимний кудень», «МоторРолла»
|19.30 год.
|Театральний майдан
|10
|Молодіжна вечірка «Open air» за участю кращих діджеїв України
|21.00 год.
|Парк ім.. Т. Шевченка (о.Чайка)
|11
|Арт-інсталяція – «Незалежні люди»
|Протягом дня
|Вул. Сагайдачного
|
25 серпня 2017 р. (п’ятниця)
|№ п/п
|Назва заходу
|Час проведення
|Місце проведення
|1
|Гастрономічний фестиваль «Галицька дефіляда»
|Протягом дня
|Парк ім. Т.Г.Шевченка
|2
|Тренувально – показові виступи з фрістайлу
|Протягом дня
|Відпочинкова зона пляжу «Циганка»
|3
|Чемпіонат світу з водно-моторного спорту (кваліфікаційні заїзди)
|13.00 год.
|Тернопільський став
|4
|Відкриття персональної виставки Михайла Кузіва до Дня міста
|13.00 год.
|Український дім
|5
|«Тернопіль туристичний». Інформ – арт – локації та екскурсії
|з 14.00 год.
|Територія біля Тернопільського замку
|6
|Розважальні виступи для дітей та молоді від молодіжної організації «Кайрос» (піший та велоквести, естафети, мокрий волейбол, ігри в аліос та уно…)
|15.00 год.
|Відпочинкова зона пляжу «Циганка»
|7
|Відкриття виставки художників м. Ельблонга (Польща)
|19.00 год.
|АртГалерея
|
26 серпня 2017 р. (субота)
|№ п/п
|Назва заходу
|Час проведення
|Місце проведення
|1
|Відкритий кубок міста Тернополя з пляжного волейболу
|з10.00 год.
|Волейбольний майданчик відпочинкової зони «Циганка»
|2
|Світовий чемпіонат з водно-моторного спорту
|Протягом дня
|Тернопільський став
|2
|Концерт Муніципального духового оркестру «Оркестра Волі»
|12.00 год.
|Бульвар Т. Т.Шевченка (біля пам’ятника Соломії Крушельницької)
|3
|Мистецький проект «Арт – КУБ»
|13.00 год.
|Театральний майдан
|4
|«Тернопіль туристичний». Інформ – арт – локації та екскурсії
|з 14.00 год.
|Територія біля Тернопільського замку
|5
|Танцювальний марафон
|14.00 – 17.00 год.
|Театральний майдан
|7
|Розважальні виступи для дітей та молоді від молодіжної організації «Кайрос» (естафети, фарби холі, розіграші призів, виступ бітбоксера, хіп – хоп, ігри в аліос та уно…)
|15.00 год.
|Бульвар Данила Галицького
|8
|Виступ духового оркестру Тернопільської 44-ї бригади
|17.00 год.
|Парк «Топільче». Центральна алея
|9
|Виступ колективу «Szalone malolaty» м. Ельблонг (Польща)
|17.00 год.
|Театральний майдан
|10
|Вистава київського вуличного театру ходулістів «Хайлайтс»
|17.30 год.
|Театральний майдан
|11
|Дитяча розважальна програма
|16.00 год.
|Співоче поле
|12
|Молоді таланти файного міста
|17.00 год.
|Співоче поле
|13
|Урочисте відкриття Чемпіонату світу з водно-моторного спорту
|18.00 год.
|Набережна Тернопільського ставу (сцена біля причалу)
|14
|Пісенний вернісаж за участю провідних Тернопільських гуртів «Амі Гурмі». Презентація альбому «Світові шлягери» за участю Заслуженого артиста України Володимира Вермінського. Святкові гості – гурти «Солоха» та «Трутні»
|18.15 год.
|Набережна Тернопільського ставу (сцена біля причалу)
|15
|Вечір українського міського романсу. Конкурс на краще зізнання в коханні
|18.00 год.
|Вул. Сагайдачного
|16
|Відкриття аераційного фонтану
|21.00 год.
|Парк ім. Т.Г.Шевченка
|
27 серпня 2017 р. (неділя)
|№ п/п
|Назва заходу
|Час проведення
|Місце проведення
|1
|Світовий чемпіонат з водно-моторного спорту
|Протягом дня
|Тернопільський став
|2
|Покладання квітів до пам’ятника Івана Франка з нагоди 161-ої річниці від дня народження
|13.00 год.
|вул. Гетьмана Сагайдачного
|3
|Концерт переможців та лауреатів фестивалів і конкурсів серед дитячих початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
|14.00 год.
|вул. Гетьмана Сагайдачного
|4
|«Тернопіль туристичний». Інформ – арт – локації та екскурсії
|з 14.00 год.
|Територія біля Тернопільського замку
|5
|Відкритий кубок міського голови з греко – римської боротьби
|з 16.00 год.
|Територія біля Тернопільського замку
|6
|Арт-інсталяція – «Незалежні люди»
|Протягом дня
|Біля пам’ятника Івану Франку
|
Парк ім. Т.Г.Шевченка
|№ п/п
|Назва заходу
|Час проведення
|Місце проведення
|1
|Гастрономічний фестиваль «Галицька дефіляда»
|Протягом дня
|Парк ім.Т.Г.Шевченка
|2
|Концерт Муніципального духового оркестру «Оркестра Волі»
|17.00 год.
|Набережна Тернопільського ставу (сцена біля причалу)
|3
|Урочисте закриття Чемпіонату світу з водно-моторного спорту
|18.00 год.
|Набережна Тернопільського ставу (сцена біля причалу)
|4
|Святковий концерт до Дня міста за участю провідних Тернопільських гуртів та виконавців. «Bugs Bunny», «Роздоріжжя»(19.00), «Nice cream» (19.30)_ «Fun house» (20.00)
|18.30 год.
|Набережна Тернопільського ставу (сцена біля причалу)
|5
|Концерт скрипаля – віртуоза Святослава Кондратіва
|20.45 год.
|Набережна Тернопільського ставу (сцена біля причалу)
|6
|Презентація саундтреку фільму «Данило Галицький» за участю Андрія Підлужного.
|21.15. год.
|Набережна Тернопільського ставу (сцена біля причалу)
|7
|Концерт культового українського гурту «Kozak System»
|21.30 год.
|Набережна Тернопільського ставу (сцена біля причалу)
|8
|Молодіжна вечірка за участю кращих діджеїв України
|21.00 год.
|Парк ім. Т. Шевченка (о.Чайка)
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Парк Національного Відродження
|№ п/п
|Назва заходу
|Час проведення
|Місце проведення
|1
|«Скарби Тернового поля». Виставка – продаж виробів майстрів народної творчості
|12.00 год.
|Парк Національного Відродження
|2
|Безпрограшна лотерея від Тернопільської міської організації товариства «Червоного Хреста»
|Протягом дня
|Парк Національного Відродження
|3
|Розважальні виступи для дітей та молоді від молодіжної організації «Кайрос» (естафети, мокрий волейбол, фарби холі, розіграші призів, виступ бітбоксера, хіп – хоп, танцювальна програма, ігри в аліос та уно…)
|15.00 год.
|Парк Національного відродження
|4
|Виступ колективу «Szalone malolaty» м. Ельблонг (Польща)
|18.00 год.
|Співоче поле
|5
|«Співай Україно». Концерт переможців та лауреатів Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів
|15.00 год.
|Співоче поле
|6
|Вшанування та нагородження кращих тернополян
|19.00 год.
|Співоче поле
|7
|Гала-концерт за участю nернопільських виконавців
|19.30 год.
|Співоче поле
|8
|Виступи спеціальних гостей свята: музичний гурт «Друзі мої», народний артист України Степан Гіга, заслужена артистка України Квітослави SteveG
|20.30 год.
|Співоче поле
|9
|Урочисте відкриття фонтану та дзеркала сцени Співочого поля та виступ театру «Метаное – шоу»
|22.00 год.
|Парк Національного відродження
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28 серпня 2017 р. (понеділок)
|№ п/п
|Назва заходу
|Час проведення
|Місце проведення
|1
|Урочиста літургія до свята Успіння Пресвятої Богородиці та 477-ої річниці міста
|10.00 год.
|Церква Успіння Пресвятої Богородиці вул. Князя Острозького,55
|2
|Відкриття мистецького проекту «Духовні джерела» до 130 – річчя української крайової етнографічної виставки: – Виставка Володимира Крісака «Макети церков» та замків Тернопілля; – Авторський стріт-арт на асфальті «Немає переводу добрим звичаям народу»; – Виставка робіт учасників художньо-мистецьких пленерів «Палітра осінніх Карпат»; «Палітра буковинського краю»; «Зберегти збережене»; – Етновиставка робіт декоративно-ужиткового мистецтв позашкільних закладів міста «Як у нас на Україні»
|з 12.00 год.
|Територія Тернопільського замку
|3
|Встановлення рекорду Тернополя з посткроссінгу
|13.30 год.
|Територія перед входом до головпоштамту
|4
|Концерт Муніципального Галицького камерного оркестру
|14.00 год.
|вул. Гетьмана Сагайдачного
|5
|«Тернопіль туристичний». Інформ – арт – локації та екскурсії
|з 14.00 год.
|Територія біля Тернопільського замку
|6
|«Крізь терни до зірок». Мистецька імпреза з нагоди поповнення Алеї Зірок таблицями добровольцям АТО, іменами Віри та Дмитра Стецькам, Василя Ярмуша
|15.00 год.
|вул. Гетьмана Сагайдачного
|7
|Відкриття медіацентру
|16.00 год.
|Центральна дитяча бібліотека (вул. Миру, 4а)
|8
|Екскурсія Підземеллям Тернополя. Знахідки і перспективи
|Протягом дня
|Тернопільський замок
|9
|«Краса творить добро». Благодійна акція від перукарського салону «Marine»
|Протягом дня
|Театральний майдан
Примітка: В програмі можливі зміни.