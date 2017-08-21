Тернополянам презентували програму, за якою вони можуть гуляти шість днів

З 23 по 28 серпня у Тернополі триватимуть святкові заходи з відзначення Дня Державного Прапора, 26-ої річниці Незалежності та 477-ої річниці Дня міста. На святкові заходи очікується приїзд дванадцяти делегацій з чотирьох країн. Окрім того, сім делегацій очолюватимуть міські голови.

25-27 серпня у місті відбудеться Чемпіонат Світу з водно-моторного спорту у класі F500 та Чемпіонат Європи у класах F250 та F125. На тернополян та гостей міста також чекають перегони за Кубок Європи від міського голови Тернополя у класі S550.

Впродовж святкових заходів у місті будуть працювати декілька сцен: хедлайнером до Дня Незалежності стане рок-гурт «МоторРолла», який виступатиме на Театральному майдані 24 серпня. До Дня міста, окрім виступів тернопільських гуртів, 27 серпня виступатиме також культовий український гурт «Kozak System».

Заходи з відзначення Дня Державного Прапора, 26-ої річниці Незалежності України та 477-ої річниці Дня міста Тернополя 23 серпня 2017 р. (середа) № п/п Назва заходу Час проведення Місце проведення 1 Урочиста церемонія освячення та підняття Державного Прапора України 10.00 год. Театральний майдан 2 Покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків Тараса Шевченка, Ярослава Стецька, Ярослави Стецько, В’ячеслава Чорновола, Степана Бандери, Героїв Небесної Сотні та учасників АТО з нагоди 26-ї річниці Незалежності України 11.00 год. Театральний майдан, вул. С.Крушельницької, бульвар Т.Г.Шевченка, Микулинецьке кладовище, Площа Героїв євромайдану 3 Мілітарні виступи Національної Гвардії України 11.30 год. Театральний майдан 4 Нагородження кращих людей міста 12.00 год. Сесійний зал міської ради 24 серпня 2017 р. (четвер) № п/п Назва заходу Час проведення Місце проведення 1 Гастрономічний фестиваль «Галицька дефіляда» Протягом дня Парк ім.. Т.Шевченка 2 Концерт патріотичної пісні (Десантно-козацький рій) 13.00 год. Музей політв’язнів та репресованих (дворик) 3 Екскурсії в музей політв’язнів та репресованих Протягом дня Музей політв’язнів та репресованих 4 «Тернопіль туристичний» Інформ – арт – локації та екскурсії з 14.00 год. Територія біля Тернопільського замку 5 Дитячий спортивний фестиваль 15.30 год. Театральний майдан 6 Виступ духового оркестру Тернопільської 44-ої бригади 16.00 год. Парк Т. Шевченка Літня естрада 7 «Непрочитана книга» поезо – інсталяція 17.00 год. сквер Т.Г. Шевченка 8 Концерт Муніципального духового оркестру «Оркестра Волі» 18.30 год. Театральний майдан 9 Святковий концерт до 26-ї річниці Незалежності України. Гурти «Невимний кудень», «МоторРолла» 19.30 год. Театральний майдан 10 Молодіжна вечірка «Open air» за участю кращих діджеїв України 21.00 год. Парк ім.. Т. Шевченка (о.Чайка) 11 Арт-інсталяція – «Незалежні люди» Протягом дня Вул. Сагайдачного 25 серпня 2017 р. (п’ятниця) № п/п Назва заходу Час проведення Місце проведення 1 Гастрономічний фестиваль «Галицька дефіляда» Протягом дня Парк ім. Т.Г.Шевченка 2 Тренувально – показові виступи з фрістайлу Протягом дня Відпочинкова зона пляжу «Циганка» 3 Чемпіонат світу з водно-моторного спорту (кваліфікаційні заїзди) 13.00 год. Тернопільський став 4 Відкриття персональної виставки Михайла Кузіва до Дня міста 13.00 год. Український дім 5 «Тернопіль туристичний». Інформ – арт – локації та екскурсії з 14.00 год. Територія біля Тернопільського замку 6 Розважальні виступи для дітей та молоді від молодіжної організації «Кайрос» (піший та велоквести, естафети, мокрий волейбол, ігри в аліос та уно…) 15.00 год. Відпочинкова зона пляжу «Циганка» 7 Відкриття виставки художників м. Ельблонга (Польща) 19.00 год. АртГалерея 26 серпня 2017 р. (субота) № п/п Назва заходу Час проведення Місце проведення 1 Відкритий кубок міста Тернополя з пляжного волейболу з10.00 год. Волейбольний майданчик відпочинкової зони «Циганка» 2 Світовий чемпіонат з водно-моторного спорту Протягом дня Тернопільський став 2 Концерт Муніципального духового оркестру «Оркестра Волі» 12.00 год. Бульвар Т. Т.Шевченка (біля пам’ятника Соломії Крушельницької) 3 Мистецький проект «Арт – КУБ» 13.00 год. Театральний майдан 4 «Тернопіль туристичний». Інформ – арт – локації та екскурсії з 14.00 год. Територія біля Тернопільського замку 5 Танцювальний марафон 14.00 – 17.00 год. Театральний майдан 7 Розважальні виступи для дітей та молоді від молодіжної організації «Кайрос» (естафети, фарби холі, розіграші призів, виступ бітбоксера, хіп – хоп, ігри в аліос та уно…) 15.00 год. Бульвар Данила Галицького 8 Виступ духового оркестру Тернопільської 44-ї бригади 17.00 год. Парк «Топільче». Центральна алея 9 Виступ колективу «Szalone malolaty» м. Ельблонг (Польща) 17.00 год. Театральний майдан 10 Вистава київського вуличного театру ходулістів «Хайлайтс» 17.30 год. Театральний майдан 11 Дитяча розважальна програма 16.00 год. Співоче поле 12 Молоді таланти файного міста 17.00 год. Співоче поле 13 Урочисте відкриття Чемпіонату світу з водно-моторного спорту 18.00 год. Набережна Тернопільського ставу (сцена біля причалу) 14 Пісенний вернісаж за участю провідних Тернопільських гуртів «Амі Гурмі». Презентація альбому «Світові шлягери» за участю Заслуженого артиста України Володимира Вермінського. Святкові гості – гурти «Солоха» та «Трутні» 18.15 год. Набережна Тернопільського ставу (сцена біля причалу) 15 Вечір українського міського романсу. Конкурс на краще зізнання в коханні 18.00 год. Вул. Сагайдачного 16 Відкриття аераційного фонтану 21.00 год. Парк ім. Т.Г.Шевченка 27 серпня 2017 р. (неділя) № п/п Назва заходу Час проведення Місце проведення 1 Світовий чемпіонат з водно-моторного спорту Протягом дня Тернопільський став 2 Покладання квітів до пам’ятника Івана Франка з нагоди 161-ої річниці від дня народження 13.00 год. вул. Гетьмана Сагайдачного 3 Концерт переможців та лауреатів фестивалів і конкурсів серед дитячих початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 14.00 год. вул. Гетьмана Сагайдачного 4 «Тернопіль туристичний». Інформ – арт – локації та екскурсії з 14.00 год. Територія біля Тернопільського замку 5 Відкритий кубок міського голови з греко – римської боротьби з 16.00 год. Територія біля Тернопільського замку 6 Арт-інсталяція – «Незалежні люди» Протягом дня Біля пам’ятника Івану Франку Парк ім. Т.Г.Шевченка № п/п Назва заходу Час проведення Місце проведення 1 Гастрономічний фестиваль «Галицька дефіляда» Протягом дня Парк ім.Т.Г.Шевченка 2 Концерт Муніципального духового оркестру «Оркестра Волі» 17.00 год. Набережна Тернопільського ставу (сцена біля причалу) 3 Урочисте закриття Чемпіонату світу з водно-моторного спорту 18.00 год. Набережна Тернопільського ставу (сцена біля причалу) 4 Святковий концерт до Дня міста за участю провідних Тернопільських гуртів та виконавців. «Bugs Bunny», «Роздоріжжя»(19.00), «Nice cream» (19.30)_ «Fun house» (20.00) 18.30 год. Набережна Тернопільського ставу (сцена біля причалу) 5 Концерт скрипаля – віртуоза Святослава Кондратіва 20.45 год. Набережна Тернопільського ставу (сцена біля причалу) 6 Презентація саундтреку фільму «Данило Галицький» за участю Андрія Підлужного. 21.15. год. Набережна Тернопільського ставу (сцена біля причалу) 7 Концерт культового українського гурту «Kozak System» 21.30 год. Набережна Тернопільського ставу (сцена біля причалу) 8 Молодіжна вечірка за участю кращих діджеїв України 21.00 год. Парк ім. Т. Шевченка (о.Чайка) Парк Національного Відродження № п/п Назва заходу Час проведення Місце проведення 1 «Скарби Тернового поля». Виставка – продаж виробів майстрів народної творчості 12.00 год. Парк Національного Відродження 2 Безпрограшна лотерея від Тернопільської міської організації товариства «Червоного Хреста» Протягом дня Парк Національного Відродження 3 Розважальні виступи для дітей та молоді від молодіжної організації «Кайрос» (естафети, мокрий волейбол, фарби холі, розіграші призів, виступ бітбоксера, хіп – хоп, танцювальна програма, ігри в аліос та уно…) 15.00 год. Парк Національного відродження 4 Виступ колективу «Szalone malolaty» м. Ельблонг (Польща) 18.00 год. Співоче поле 5 «Співай Україно». Концерт переможців та лауреатів Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів 15.00 год. Співоче поле 6 Вшанування та нагородження кращих тернополян 19.00 год. Співоче поле 7 Гала-концерт за участю nернопільських виконавців 19.30 год. Співоче поле 8 Виступи спеціальних гостей свята: музичний гурт «Друзі мої», народний артист України Степан Гіга, заслужена артистка України Квітослави SteveG 20.30 год. Співоче поле 9 Урочисте відкриття фонтану та дзеркала сцени Співочого поля та виступ театру «Метаное – шоу» 22.00 год. Парк Національного відродження 28 серпня 2017 р. (понеділок) № п/п Назва заходу Час проведення Місце проведення 1 Урочиста літургія до свята Успіння Пресвятої Богородиці та 477-ої річниці міста 10.00 год. Церква Успіння Пресвятої Богородиці вул. Князя Острозького,55 2 Відкриття мистецького проекту «Духовні джерела» до 130 – річчя української крайової етнографічної виставки: – Виставка Володимира Крісака «Макети церков» та замків Тернопілля; – Авторський стріт-арт на асфальті «Немає переводу добрим звичаям народу»; – Виставка робіт учасників художньо-мистецьких пленерів «Палітра осінніх Карпат»; «Палітра буковинського краю»; «Зберегти збережене»; – Етновиставка робіт декоративно-ужиткового мистецтв позашкільних закладів міста «Як у нас на Україні» з 12.00 год. Територія Тернопільського замку 3 Встановлення рекорду Тернополя з посткроссінгу 13.30 год. Територія перед входом до головпоштамту 4 Концерт Муніципального Галицького камерного оркестру 14.00 год. вул. Гетьмана Сагайдачного 5 «Тернопіль туристичний». Інформ – арт – локації та екскурсії з 14.00 год. Територія біля Тернопільського замку 6 «Крізь терни до зірок». Мистецька імпреза з нагоди поповнення Алеї Зірок таблицями добровольцям АТО, іменами Віри та Дмитра Стецькам, Василя Ярмуша 15.00 год. вул. Гетьмана Сагайдачного 7 Відкриття медіацентру 16.00 год. Центральна дитяча бібліотека (вул. Миру, 4а) 8 Екскурсія Підземеллям Тернополя. Знахідки і перспективи Протягом дня Тернопільський замок 9 «Краса творить добро». Благодійна акція від перукарського салону «Marine» Протягом дня Театральний майдан

Примітка: В програмі можливі зміни.