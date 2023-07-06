Захищаючи Україну, загинув Олександр Довбенько з Чорткова
Йому тепер назавжди 25 років. Довбенько Олександр був призваний на військову службу 1 квітня цього року. Служив сапером інженерно-саперного відділення на Запоріжжі. Повідомляє чортківська міська рада.
А вже через три місяці під час виконання чергового бойового завдання Олександр поблизу населеного пункту Приютне наш воїн загинув…
Вдома у нього залишилась мама, дружина та двоє рідних братів.
Співчуваємо рідним та близьким… Вічна пам’ять тобі, Воїне!..