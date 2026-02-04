Заснували обласну краєзнавчу та культорологічну премію імені Ігоря Герети

Тернопільська обласна організація Національної спілки краєзнавців України заснувала обласну краєзнавчу та культорологічну премію імені Ігоря Герети.

Мета премії – увічнення пам’яті уродженця Тернопільщини, відомого історика, краєзнавця, археолога, культурно-мистецького діяча Ігоря Герети та популяризація і підтримка досліджень у галузі краєзнавства.

Премію присуджуватимуть у двох номінаціях:

– за археологічно-краєзнавчі дослідження, вклад у музейну, бібліотечну, архівну справи, популяризацію життя та діяльності Ігоря Герети;

– за нові книги та серію публікацій в галузі краєзнавства, а також культорологічні дослідження.

Грошовий еквівалент премії та інші витрати формуватимуться з пожертвувань доброчинців.

Премія може бути присуджена жителям Тернопільщини, а також уродженцям нашого краю, які проживають в інших областях України, а також за кордоном.

Право висунення на здобуття премії мають творчі спілки, літературно-мистецькі об’єднання, трудові колективи, громадські організації, видавництва, які щороку до 1 вересня можуть подавати голові Громадської ради – директору обласного краєзнавчого музею Я. Шатарському (за адресою: м. Тернопіль, пл. Героїв Євромайдану,3) клопотання щодо присудження премії із зазначенням кандидатів та їхніх творчих напрацювань.

До Громадської ради увійшли: Я. Шатарський (голова ради), О. Петровський (заступник голови), Г. Федун (секретар); члени Громадської ради – В. Бачинський, О. Гаврилюк, І. Говера, В. Кізілов, О. Кіналь, О. Кульчицька, І. Ленчук, М. Москалюк, Ф. Полянський, М. Тимошик, В. Уніят, Н. Чеканова.

Премію присуджуватимуть щороку в день народження Ігоря Герети – 25 вересня.

Віктор Уніят