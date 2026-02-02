Скандал на Тернопільщині: медики-онкологи вимагали хабар за довідку про інвалідність

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру двом медичним працівникам у отриманні неправомірної вигоди за оформлення довідки про інвалідність. Справа стосується районного онколога та працівниці обласного онкодиспансеру.

Згідно з даними слідства, родичка пацієнта звернулася до онколога однієї з районних лікарень для оформлення інвалідності для хворого. Лікарка вимагала 1000 доларів США за підготовку документів та їх подальше скерування на експертну комісію. Кошти були отримані.

Далі, за вказівкою лікарки, родичка передала ще 500 доларів США працівниці обласного онкодиспансеру, яка входить до команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Остання зателефонувала районному онкологу, підтвердивши, що питання буде вирішено на користь пацієнта.

Факт отримання хабаря був задокументований правоохоронцями. Обом підозрюваним обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, а справу ведуть слідчі ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу СБУ.