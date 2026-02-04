У Тернополі розшукали водія, який у стані сп’яніння втік з місця ДТП

Учора, 2 лютого 2026 року, на вулиці Миколи Карпенка водій автомобіля Opel скоїв ДТП, зіткнувшись з транспортним засобом Jaguar, і залишив місце події. Про інцидент повідомив кермувальник Jaguar, вказавши, що винуватець, ймовірно, був у стані алкогольного сп’яніння.

Оперативно отримавши інформацію, патрульні розшукали водія втікача на вулиці Володимира Винниченка. Під час спілкування з ним інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння, і водій погодився пройти тест на місці за допомогою приладу «Драгер». Результат тесту — 0,88 проміле.

На порушника склали адміністративні матеріали:

за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння);

за ст. 122-4 КУпАП (залишення місця ДТП);

за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП).

Патрульні наголошують, що залишення місця ДТП не вирішує ситуацію, а лише ускладнює її для водія, адже за це передбачена адміністративна відповідальність.

Будьте уважні та обережні за кермом!