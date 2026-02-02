Наркотики та алкоголь за кермом: патрульні зупинили порушників у Тернополі

Нещодавно патрульні виявили двох водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.
➡️ Першого керманича зупинили за порушення ПДР на автомобілі Nissan. Під час спілкування поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд провели на місці зупинки за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,61 проміле.
➡️ Іншого водія, який керував автомобілем Daewoo Lanos, патрульні також зупинили за порушення ПДР. У кермувальника виявили ознаки наркотичного сп’яніння, однак чоловік відмовився від проходження огляду в медичному закладі.
На обох порушників інспектори склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП, вилучили посвідчення водія та відсторонили їх від керування.
☝️Наголошуємо: керування транспортним засобом у стані сп’яніння становить загрозу життю водія та безпеці інших учасників дорожнього руху.
Відповідальність — це ваша безпека ‼️