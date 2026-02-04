Тернопільщина втратила захисника Ігоря Ковбаса

І знову непоправні втрати…

Передчасно відійшов у вічність військовослужбовець, головний сержант 105-ої окремої бригади територіальної оборони – КОВБАС Ігор Володимирович, (31.01.1973 – 02.02.2026), повідомляють. у Коропецькій селищній раді.

У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя та висловлюємо співчуття, спільно розділяючи біль втрати з рідними та близькими Захисника України, який до останнього подиху віддано боронив рідну землю.

Висловлюємо щирі співчуття дружині Оксані, синам Володимир та Ростиславу, матері Марії, сестрі Галині та брату Володимиру рідним та близьким, друзям, побратимам.

Слава Герою України!

Світла та вічна пам’ять!

У Коропецькій територіальній громаді 04-08 лютого 2026 року оголошено Дні жалоби, відповідно до розпорядження селищної ради

