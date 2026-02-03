16:47 | 3.02.2026
Епідемія ГРВІ на Тернопільщині: 8,3% більше за тиждень

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб інформує про результати епідеміологічного моніторингу за грипом, ГРВІ та COVID-19 станом на 02.02.2026 року.

📊 Загальна захворюваність:

  • За останні 7 днів зафіксовано 396,3 випадків на 100 тисяч населення, що становить 4036 осіб.

  • Кількість захворілих на ГРВІ за тиждень збільшилась на 8,3% (4036 випадків проти 3726).

  • Дітей серед хворих – 45,8%, з них 60,7% – школярі.

🏥 Госпіталізації:

  • За звітний тиждень госпіталізовано 185 осіб, з яких 95 дітей (51,4%).

  • Кількість госпіталізованих порівняно з минулим тижнем зросла на 4,5%.

🦠 COVID-19:

  • Зареєстровано лише 3 випадки COVID-19 серед дорослих, що складає 0,07% від загальної кількості ГРВІ та залишилося на тому ж рівні, що й минулого тижня.

📆 Тренди:

  • Підвищення захворюваності серед дітей та школярів на ГРВІ, зокрема, на 10,9% серед дітей та 9,9% серед школярів.

Залишайтеся обережними та дотримуйтесь рекомендацій медиків для уникнення інфекційних захворювань!

