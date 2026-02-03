У храмі УПЦ МП на Тернопільщині намальований ангел з крилами кольору ворожого прапора

Зоя Карпюк у своєму пості на Facebook поділилася враженнями від побаченого фото з вівтаря одного з храмів УПЦ МП у Кременецькій громаді. На зображенні ангел, чиї крила мали кольори ворожого прапора.

“Сьогодні побачила фото з вівтаря одного сільського храму УПЦ МП. З нашої Кременецька громада. Фото з доступних джерел, з мережі Фейсбук”, — пише вона.

Карпюк підкреслює, що те, що найбільше вразило її, це не сам факт такого зображення, а те, що воно було розміщене в святому місці — вівтарі: “Не сам факт. А те, що це — вівтар. Місце молитви. Місце правди. Місце, де не може бути двозначностей.”

Вона також зазначила, що країна щодня переживає трагічні втрати через агресію ворога, і не може бути ніякої нейтральності в таких символах: “Коли в країні щодня гинуть люди від рук цього прапора — він раптом «вписується» в церковний простір? Стає декоративним? Нейтральним? «Поза політикою»?”

Зоя наголосила, що символи мають величезну силу, і вони або зцілюють, або зраджують: “Символи — це не дрібниці. Символи або зцілюють, або зраджують.”

Вона звертає увагу на моральний аспект, зазначаючи, що це не має нічого спільного з вірою, а скоріше є проявом моральної сліпоти або свідомого вибору: “Ангел з крилами кольору прапора того, хто нищить наші міста й дітей — це не про віру. Це про моральну сліпоту. Або про свідомий вибір.”

В кінці посту Зоя поставила риторичне питання: “І після цього хтось ще дивується, чому суспільство більше не довіряє? Чому люди виходять із храмів? Чому віра болить?” На її думку, святе не може бути замішане на крові, і навіть «прикрашена іконами» зрада залишається зрадою.

Ця ситуація вже викликала обговорення серед користувачів соціальних мереж та ставить під питання роль церкви в умовах війни.