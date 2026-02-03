Тривожна статистика: на Тернопільщині зросла кількість отруєнь чадним газом

З початку року на Тернопільщині вже зафіксовано 13 випадків отруєння чадним газом, повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області. Ця статистика свідчить про те, що частина громадян і надалі нехтує елементарними правилами безпечної експлуатації газового та пічного обладнання.

Чадний газ (CO) — надзвичайно небезпечний саме через свою непомітність. Він не має запаху, кольору чи смаку, однак навіть у невеликих концентраціях може спричинити важке отруєння, втрату свідомості або смерть унаслідок кисневого голодування організму.

Рятувальники наголошують: трагедії можна запобігти. Для цього не потрібні надзусилля — лише відповідальне ставлення до побуту, справне опалювальне обладнання, належна вентиляція та регулярний контроль за роботою газових і пічних приладів.

У разі появи ознак отруєння негайно виходьте на свіже повітря та викликайте екстрені служби.