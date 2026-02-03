Наркотики та боєприпаси: на Тернопільщині затримали шестеро осіб, які займались незаконними справами

На Тернопільщині судитимуть шістьох осіб за збут наркотиків і незаконний обіг зброї: завершено досудове розслідування

Слідчі поліції завершили досудове розслідування щодо шести осіб, які займались незаконним обігом наркотичних речовин та зброї на території Тернопільської області. Четверо з них діяли у складі організованої злочинної групи. Обвинувальні акти вже скеровані до суду.

За результатами розслідування, злочинне угруповання діяло на території Тернополя та області з липня 2024 року до серпня 2025-го. Організатором незаконної діяльності став раніше судимий тернополянин, який залучив до “справи” знайомих, серед яких були як чоловіки, так і жінки, і чітко розподілив ролі.

Основними напрямами діяльності групи були:

Масштабний збут наркотичних і психотропних речовин, зокрема канабісу, амфетаміну та небезпечної психотропної речовини PVP.

Незаконний обіг вогнепальної зброї та боєприпасів. Один з фігурантів придбав та зберігав значний арсенал зброї, серед якої були великокаліберні патрони, ручні гранати, підствольний гранатомет та реактивні протитанкові гранати.

Підтримка місць для вживання наркотиків.

Під час досудового розслідування поліцейські провели десятки обшуків та вилучили значну кількість наркотичних речовин, зокрема канабіс, амфетамін та PVP. Учасникам злочинної групи інкримінують низку тяжких правопорушень, серед яких незаконний обіг наркотичних речовин, незаконне зберігання та збут боєприпасів, а також надання приміщення для незаконного вживання наркотиків.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок по цій справі ухвалить суд.