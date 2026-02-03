12:07 | 3.02.2026
Фейкова «Тепла зима»: шахраї ошукали жительку Тернопільського району на 17 тисяч гривень

0 Views

До поліції звернулася 41-річна жителька одного з сіл Тернопільського району із заявою про шахрайство.

Зі слів потерпілої, у батьківській шкільній групі месенджера почали з’являтися повідомлення з текстом: «Українці матимуть змогу отримати 6500 гривень у рамках зимової підтримки “Тепла зима”». 

У повідомленні містилося посилання, за яким жінка перейшла та заповнила дані своєї банківської картки.

Крім того, вона ввела пароль, який надійшов їй у SMS-повідомленні. 

Після цього невідома особа, використовуючи обман та шахрайські методи, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 17 000 гривень із банківської картки.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками шахрайства та встановлюють осіб, причетних до злочину.

Поліція застерігає:

– Державні програми соціальної підтримки не оформлюються через месенджери та сумнівні посилання.

–  Ніколи не вводьте реквізити банківських карток і коди з SMS на сторонніх сайтах.

– Повідомлення у групових чатах можуть надсилати шахраї або зламані акаунти.

– Перевіряйте інформацію лише на офіційних сайтах органів влади та банків.

У разі отримання підозрілих повідомлень або якщо ви стали жертвою шахраїв – негайно звертайтеся до поліції за номером 102.


