Фейкова «Тепла зима»: шахраї ошукали жительку Тернопільського району на 17 тисяч гривень

До поліції звернулася 41-річна жителька одного з сіл Тернопільського району із заявою про шахрайство.



Зі слів потерпілої, у батьківській шкільній групі месенджера почали з’являтися повідомлення з текстом: «Українці матимуть змогу отримати 6500 гривень у рамках зимової підтримки “Тепла зима”».



У повідомленні містилося посилання, за яким жінка перейшла та заповнила дані своєї банківської картки.



Крім того, вона ввела пароль, який надійшов їй у SMS-повідомленні.



Після цього невідома особа, використовуючи обман та шахрайські методи, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 17 000 гривень із банківської картки.



За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками шахрайства та встановлюють осіб, причетних до злочину.



Поліція застерігає:



– Державні програми соціальної підтримки не оформлюються через месенджери та сумнівні посилання.



– Ніколи не вводьте реквізити банківських карток і коди з SMS на сторонніх сайтах.



– Повідомлення у групових чатах можуть надсилати шахраї або зламані акаунти.



– Перевіряйте інформацію лише на офіційних сайтах органів влади та банків.



У разі отримання підозрілих повідомлень або якщо ви стали жертвою шахраїв – негайно звертайтеся до поліції за номером 102.







