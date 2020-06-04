Зламали ніс та поранили лице. Провідні хірурги взялися безкоштовно допомогти дівчині з Тернопільщини

Олексій Борсало, провідний столичний лікар у себе на сторінці написав пост про допомогу дівчині з Тернопільщини.

“Присвячується Дню захисту дітей. Школярка з Тернополя Лілія Тимошевська, у якої немає батьків, зазнала травм у дошкільному віці, після чого були жахливі шрами та зламаний ніс. Поранила дівчину ще жива тоді п ‘ яна мати.

Однак, незважаючи на травми обличчя, дівчина не зламалася, а віддала всі свої сили спорту. Сьогодні вона є гордістю України і є однією з топ-п ‘ яти спортсменів з пауерліфтингу. Але все ж як виправити свою зовнішність для дитини, у якої немає батьків і коштів на дорогу операцію? Але наша прекрасна країна інша, бо є люди, яким не байдуже чуже горе. Її зламаний ніс минулого року відремонтував мій друг, молодий талановитий хірург Микола Никитюк з Тернополя. Від нього я дізнався цю історію і продовжив благодійну допомогу дитині. Наша клініка вже півроку шліфує ці шрами. Вчора було п ‘ яте шліфування. А ми продовжуємо лікування. Дякуємо нашим лікарям -Владислава Машкова та Юлія Шиліна.

P.S. Найбільш зворушливо в цій історії – це те, що Ліля почала зустрічатися з хлопцем. Бажаємо їй щасливої долі, – написав лікар Олексій Борсало на власній сторінці у Фейсбук”.

Тернополяни