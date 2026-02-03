Тернопільщина в скорботі: загинув молодий воїн Іван Бітківський

У боях за Україну, її свободу та незалежність загинув 26-річний земляк, старший солдат Іван Бітківський із села Білозірка. Трагічну новину повідомила Лановецька міська рада.



Воїн став на захист рідної землі з перших днів повномасштабного вторгнення у 2022 році. На превеликий жаль, загинув поблизу населеного пункту Барвінівка Запорізької області.



Схиляємо голови в скорботі. Щирі співчуття рідним та близьким.

Світла пам’ять і вічна шана Герою

Поділіться:









