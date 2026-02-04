На Тернопільщині пенсійний фонд заблокував бізнес, який наповнює бюджет і підтримує армію

Через дії Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області фактично паралізовано роботу великого підприємства на Тернопільщині.

Про це пишуть “Тернополяни”.

За наявною в редакції інформацією, йдеться про компанію, яка є одним із значних платників податків і забезпечує мільйонні надходження до бюджету. Окрім цього, підприємство системно спрямовує значні кошти на підтримку української армії.

Втім, попри фінансову дисципліну та участь у підтримці обороноздатності країни, діяльність підприємства була заблокована. Це поставило під загрозу стабільну роботу компанії, виконання зобов’язань перед партнерами та подальшу зайнятість десятків людей.

Назву підприємства редакція свідомо не публікує. Справу наразі розглядає суд, а передчасне розголошення деталей може вплинути на перебіг процесу.

Ця ситуація викликає серйозні запитання щодо підходів державних органів до бізнесу в умовах війни — особливо тоді, коли йдеться про підприємства, що наповнюють бюджет і водночас підтримують армію.