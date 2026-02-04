Тернопільська обласна рада на межі кризи: Європейська Солідарність вимагає сесії

Фракція «Європейська Солідарність» у Тернопільській обласній раді заявила про неприпустимість поточної ситуації, коли обласна рада фактично самоусунулася від виконання своїх обов’язків. Остання сесія ради відбулася ще 17 червня 2025 року, а спроба скликати сесію 30 грудня 2025 року завершилася провалом через недостатню кількість депутатів.

Така бездіяльність, на думку партії, є наслідком роботи провладної коаліції, що складається з партій «Свобода», «Слуга народу», «За майбутнє» та «Довіра». Блокування розгляду важливих питань, зокрема в сфері інфраструктури, охорони здоров’я, освіти та безпеки, ставить під загрозу стабільність області і погіршує умови життя місцевих мешканців.

Європейська Солідарність вимагає негайного скликання сесії обласної ради для розгляду нагальних питань, зазначаючи, що бездіяльність керівництва ради поглиблює кризу довіри до органів місцевого самоврядування.

Фракція закликає керівництво ради проявити політичну відповідальність та забезпечити прозору й ефективну роботу представницького органу.