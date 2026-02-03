Графік відключень світла 4 лютого на Тернопільщині
⏰Згідно вказівки НЕК “Укренерго” 04.02.2026 на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).
❗️Повідомляємо, що графік протягом доби може змінюватися.
