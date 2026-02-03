Виплати на оренду мешканцям пошкоджених квартир у Тернополі: кому не будуть платити і чому

За словами начальника міського управління житлово-комунального господарства Олега Соколовського, виплати припинили, бо деякі квартири визнали придатними для проживання.

Одна з мешканок будинку Катерина Різванова говорить, що в її квартирі проживати поки неможливо, а виплат за січень не отримала.

Тернополянка розповіла про своє помешкання у третьому під’їзді будинку, куди 19 листопада минулого року влучила ракета. Тут прожила 20 років. У день обстрілу з чоловіком були у квартирі, але встигли вийти до пожежі. До помешкання сім’ю допустили лише через добу, адже у під’їзді все продовжувало тліти.

“Коли ми зайшли, ми насправді не очікували, що можуть бути такі руйнування в самій квартирі. Чому ми так думали? Бо вікна в нас виходили на інший бік і ззовні нам здавалося, що деякі з них більш-менш цілі і, можливо, в нас не було пожежі. Коли ми зайшли, то побачили, що половина підлоги була затоплена, бо гасили вогонь, десь метр від стелі все було обгорене. Найбільше загоряння було в коридорі, бо двері не закривалися і воно пішло по цілій квартирі”.

Катерина Різванова говорить, що через високу температуру меблі поплавилися, тому все довелося викинути. З одягу теж майже нічого не вціліло. Зараз квартиру намагаються відчистити від сажі, проживати у ній неможливо.

“Станом на сьогодні в нас уже замінені вікна за рахунок бюджету міської ради, встановлені двері, їх встановлювали самостійно, тому що потрібно було, щоб завершили ремонт у самому під’їзді. Якщо взяти по комунікаціях, вода в нас є, єдине те, що в кухні все знімалося, то тільки у ванні є доступ, але холодна вода є. Є опалення. Щодо електрики, то в нас комунікації підведені в саму квартиру, але ми зараз не можемо провести повноцінний ремонт електрики, тому що потрібно зробити демонтаж і аж тоді приступати до підведення електрики в квартиру”.

Катерина Різванова. Суспільне Тернопіль

Через тяганину з документами на гроші за державною програмою “єВідновлення” ще чекають, їх планують використати на будматеріали, повідомила Катерина. Перші два місяці сім’я отримувала від міської ради по 15 тисяч гривень, щоб винаймати житло. Зараз, розповідає мешканка будинку, їх не виплачують.

“Це було в самому листопаді, одразу за тижнів два після обстрілу, і наступна компенсація була 15 грудня. Після того ми компенсації не отримували. Ми не розуміємо, чи нам відновлять ці виплати, чи не відновлять. Бо в різних актах комісій різні дані щодо квартири. В одному пише, що тільки одне вікно пошкоджене, в іншому акті описані всі пошкодження: стіни, стелі, всі підлоги. Фактично в цій кімнаті тільки підлога збереглася”.

За словами Катерини, разом із сусідами, яким також припинили виплачувати гроші на оренду житла, написали колективне звернення до управління житлово-комунального господарства, але людей перенаправили до міського голови та до ЖЕКу.

“ЖЕК завжди реагував і відповідно ми багато з ними комунікуємо, вони кажуть, що вони не є тою інстанцією, які можуть забрати виплати чи надати. Ці перекидання обов’язків ні на що не повпливали, сам голова комісії каже звертатися куди хочемо, що може максимум написати листа чи емейл. Власник квартири моя мама, вона допомагала в оформленні документів, вона звернулася, чи можуть надати акт огляду чи якийсь документ, з якого можна зрозуміти ситуацію, нам нічого не могли надати”.

Зараз Катерина з чоловіком проживають за містом, на роботу жінка добирається громадським транспортом, бо автівки не має.

“Ми зараз поселилися у своєї родини за містом, але, звісно, хоч нас прилаштували, ми хочемо допомогти з оплатою комунальних, також це утруднило саме добирання до місця роботи, я добираюся дуже довго – близько 2 годин на роботу і це також додаткові затрати”.

Начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський повідомив, наразі гроші на оренду житла припинили виплачувати одинадцятьом мешканцям третього під’їзду. Він говорить, це рішення виконкому, яке прийняли після висновків комісії, яка обстежувала будинок.

“У третьому під’їзді на даний час роботи щодо комунікацій, ремонту під’їзду, встановлення вікон повністю завершені. І на даний час проживання повністю можливе. По кожній квартирі проходить комісія, нами найнятий ліцензований експерт, який також приходить з нашою комісією і пише відповідні висновки – придатне житло чи ні. Що входить у систему придатності житла? Перше – це немає аварійності. Тобто стіни без тріщин, нічого не нахилене, нічого не падає, у нормальному будівельному стані.

Наступне – під’єднані всі комунікації, це в обов’язковому порядку. Тобто є світло, вода, газ, тепло. Наступне – є вікна. Тобто тепло нікуди не тікає, всі вікна є в наявності. І є в наявності двері. Усі ці ознаки на даний час у кожній оселі, крім трьох, які повністю згоріли (ми говоримо про третій під’їзд), вони наявні. Оскільки вони наявні та комісія бачить, що проживати в приватній оселі можливо, так каже законодавство, відповідно тоді комісійно приймається рішення та подається на виконавчий комітет про зняття допомоги, цих 15 тисяч гривень, які людям надають, щоб вони проживали в іншому місці”.

Щодо 72-ї квартири Олег Соколовський повідомив таке:

“В нас було окремо звернення по 72 квартирі. Сказали, що там немає оплати і там оплата знята. На даний момент це непідтверджено, оплата продовжується і до тих пір, поки не будемо мати комісійних підтверджень щодо придатності житла. На даний час поки таких підтверджень немає, оплата продовжується”.

Гроші мають надійти на рахунок мешканки до двох днів, сказав телефоном начальник міського управління соцполітики Віталій Хоркавий. Нагадаю, після російського ракетного удару 19 листопада 2025 року мешканцям зруйнованих квартир виплачували по 15 тисяч гривень допомоги з міського бюджету для оренди житла. За січень таку допомогу має отримати 101 власник квартир.