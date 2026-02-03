Захисник України Роман Семенчук з Тернопільщини: Як боєць поліції тримав оборону Торецька 76 днів

76 днів оборони Торецька: історія Романа Семенчука, оперативника карного розшуку

Роман Семенчук, оперуповноважений карного розшуку, який став захисником України під час повномасштабної війни, провів 76 діб на передовій, утримуючи позиції в Торецьку. Його історія — це приклад незламної волі, мужності та відданості своїй Батьківщині.

Народившись 24 березня 1989 року в місті Борщів Тернопільської області, Роман виріс з твердою метою — захищати правопорядок. Після закінчення Чернівецького національного університету в 2012 році, він вступив на службу в органи внутрішніх справ, а вже через рік обрав карний розшук. Більше 12 років Роман працював у боротьбі з криміналом, але з початком війни вирішив стати на захист України.

З червня 2024 року він служить у стрілецькому батальйоні поліції Тернопільської області, де проходив службу на найгарячіших точках фронту, зокрема на Донеччині. На Торецькому напрямку Роман та його побратими витримали численні атаки ворога, не даючи окупантам просунутися.

Позиція, яку вони утримували, стала справжнім випробуванням. Через складні погодні умови та постійні обстріли, заміна бійців стала неможливою, і Роман разом з товаришами перебував на передовій без підмоги протягом 54 діб. Всього ж 76 днів оборони, втрата 16 кг ваги, постійні бої, мінометні обстріли, атаки дронів і зловживання хімічними речовинами — це все частина його пережитого.

“Ми фактично залишилися самі, в напівоточенні”, — згадує Роман. “Продовольства критично бракувало. Воду збирали після дощу або з роси”. У таких умовах вони тримали оборону, чекаючи на можливість евакуації та допомогу.

Проте, навіть у найважчі моменти, Роман не втрачав надії. Він пам’ятав про свою родину, яка чекає на нього вдома. Кожен день на фронті міг стати останнім. Після отримання наказу на відхід, його групу наздогнали ворожі безпілотники, і Роман зазнав поранення. Проте він не покинув своїх побратимів і залишився, щоб допомогти пораненому.

Завдяки його рішучості, кілька бійців дісталися до безпечної зони, хоча для Романа евакуація була неможливою. “На жаль, зв’язок із ним обірвався…” — розповідає Роман про свого товариша, якого він залишив через неможливість дістатися разом.

Після повернення до безпечних позицій, Роман був госпіталізований і пройшов курс лікування та реабілітації. Восени 2025 року він повернувся до служби в поліції, продовжуючи свою боротьбу за правопорядок.

Зараз Роман Семенчук продовжує працювати в Управлінні карного розшуку поліції Тернопільської області, зберігаючи пам’ять про загиблих побратимів. У вільний час він захоплюється подорожами та архітектурою, і після перемоги мріє вирушити в подорож з родиною.

В його серці назавжди залишиться пам’ять про те, що було пережито на фронті, і про кожного, хто залишився на полі бою за свободу України.