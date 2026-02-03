18:20 | 3.02.2026
Зміни в графіку відключень на Тернопільщині: повернення на підчергу 3.2 для кількох вулиць та сіл

⚠️До уваги споживачів! Зміни в підчергах ГПВ
🏠 Перелік адрес, наведених нижче (що були тимчасово перенесені на підчергу 5.2) з 04.02.2026 р., повертаються на підчергу 3.2 згідно з графіком погодинних відключень.
📍вул. Київська, 4, 7Д, 8;
📍вул. Б. Лепкого, 14(кв.141-215), 16;
📍вул. М. Тарнавського, 26, 30.
🏠 Перелік населених пунктів Теребовлянської та Микулинецької ОТГ, наведених нижче (що були тимчасово перенесені на підчергу 6.1), повертаються на підчергу 3.2 згідно з графіком погодинних відключень.
📍с. Кам’янка;
📍с. Острівець;
📍с. Застіноче;
📍с. Зубів ( частково: вул. Центральна, вул. Стависька, вул. Лондонська).

