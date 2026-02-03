У Чорткові відбувся виїзний забір донорської крові: 17 літрів для поранених захисників та пацієнтів

3 лютого 2026 року Тернопільський обласний центр крові організував виїзний забір донорської крові на базі Чортківської центральної міської лікарні. За підсумками заходу було зібрано 17,1 літра крові, яку передадуть на потреби поранених українських захисників та інших пацієнтів.

До акції добровільно долучилися 38 донорів, серед яких працівники медичних установ міста, включаючи Чортківську центральну міську лікарню, центр первинної медико-санітарної допомоги, медичний фаховий коледж, Чортківський водоканал, міську раду та інші організації громади.

Донорство не лише рятує життя, а й має значний позитивний вплив на здоров’я донорів. Регулярне здавання крові допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів, покращує баланс холестерину та знижує ймовірність розвитку окремих онкологічних захворювань.