На Тернопільщні чоловік запропонував поліцейським хабар за уникнення відповідальності за сімейне насильство

За непритягнення до відповідальності за сімейне насилля житель Чортківського району пропонував поліцейським 30 тисяч гривень

Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументували поліцейські відділення поліції №3 селища Гусятин. Аби не нести відповідальності за домашнє насилля, житель одного з сіл Чортківщини запропонував хабар.

На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що 24-річний чоловік чинить насилля над своєю співмешканкою. На місце події виїхали співробітники сектору реагування патрульної поліції Гусятинського відділення поліції. Під час документування адміністративного правопорушення зловмисник запропонував обійтися без складання протоколу, запропонувавши майже 30 тисяч неправомірної вигоди.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 369 Кримінального кодексу. Санкція – до чотирьох років позбавлення волі.