Як переселенець булить Копичинецьку міську раду

Копичинецька міська рада повідомляє про постійні конфлікти з переселенцем Миколою Опанасовичем Сєровим, який наразі перебуває на території громади. Сєрови, подружжя, яке є внутрішньо переміщеними особами, приїхали до Копичинецької громади після початку повномасштабного вторгнення, раніше проживаючи в Магдалинівській громаді Дніпропетровської області. Однак, попри надану допомогу, їхнє перебування в громаді супроводжується численними конфліктами з місцевими органами влади та соціальними працівниками.

Микола Сєров, за словами міської ради, неодноразово виявляв зневажливе ставлення до посадових осіб Копичинецької міської ради, а також працівників центру надання соціальних послуг. У соцмережах часто публікувались зневажливі дописи з його сторінки на адресу місцевих посадовців, зокрема назвавши двох працівниць міської ради «матрьонами», одна з яких є донькою загиблого Героя. Міська рада звертає увагу, що це неприпустимо, адже співробітники соцслужб щодня допомагають сотням місцевих мешканців у важких життєвих обставинах і заслуговують на повагу. “Ми розділяємо біль втрати сина, однак просимо з повагою ставитись також до місцевих Героїв та їх родичів”, — зазначили в повідомленні.

Що стосується наданої допомоги, міська рада повідомляє, що всі необхідні документи на ті види державної допомоги, які Микола Сєров має право отримувати відповідно до законодавства, були подані та прийняті. Серед них — допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, допомога по інвалідності, а також субсидія на відшкодування житлово-комунальних послуг. Крім того, пану Сєрову було надано дрова для опалення, а до різдвяних свят він був включений до списків отримувачів продуктових наборів та отримав відповідну допомогу. Однак це не заспокоїло його.

Микола Сєров продовжував критикувати місцеву владу, і навіть відмовлявся від допомоги соціальних працівників. Як зазначають в Копичинецькій міській раді, представники соціальних служб намагались допомогти, однак пан Сєров фактично не допустив їх до надання послуг, аргументуючи відмову відсутністю “спеціальної форми одягу”, яка не передбачена нормативними актами.

Ще однією проблемою став запит Миколи Сєрова на нову пральну машину вартістю близько 20 тисяч гривень, яку йому відмовились придбати. Міська рада пропонувала вживану побутову техніку, але заявник наполягав на новій. “Це не виглядає як закриття базових потреб особи”, — зазначають в міській раді. Також Сєров звертався з проханням надати безкоштовні послуги перукаря та стоматолога, але повідомляється, що в громаді відсутні програми надання таких послуг.

Міська рада також зазначає, що подібні труднощі у взаємодії з паном Сєровим виникали і в його попередньому місці проживання — Магдалинівській громаді, де він також створював проблеми. Як повідомили колеги з цієї громади, через зверхнє ставлення до соціальних працівників звільнялись фахівці з соціального супроводу, оскільки вони відмовлялись допомагати у веденні побуту. У результаті, Сєров переїхав до Копичинецької громади, де продовжує загострювати відносини з місцевими жителями, включаючи родичів загиблих Героїв, які збираються на спільні заходи в Клубі активного довголіття громади.

Міська рада заявляє, що вона готова допомагати в межах чинного законодавства та реальних можливостей громади, проте наголошує на важливості конструктивної взаємодії та взаємної поваги. На теперішній час відносини з паном Сєровим залишаються напруженими, і міська рада закликає оцінювати ситуацію об’єктивно, враховуючи всі точки зору.

До того ж, зазначено, що у подружжя Сєрових є донька, яка проживає на території Російської Федерації, що також є важливим аспектом у контексті надання допомоги відповідно до законодавства.

Міська рада Копичинецької громади й надалі готова до співпраці з усіма переселенцями та громадянами, однак наголошує на необхідності взаємної поваги та дотримання законодавчих норм при наданні допомоги.