Військові чи рекрутери? Невідомі особи тягли чоловіка по землі в Тернополі

Читачі звернулися до редакції з проханням розібратися в ситуації. Та надіслали відео з вул. 15 Квітня, на якому видно, як кілька кремезних чоловіків у берцях і частково у формі силоміць волочать тернополянина до машини, а за цим спокійно спостерігає працівник поліції, йдеться у матеріалі 20 хвилин.

Один з чоловіків, який «крутив» тернополянина, був у військовій формі, решта – у цивільному або частково у формі — у берцях та штанах «піксель».

— Та як так кидати на землю, нащо ви його тягнете, — запитують очевидці інциденту.

Тим часом тернополянин, якого намагаються скрутити троє кремезних чоловіків, щосили впирається. Сили нерівні, тому він хапає одного з них за ногу.

Люди на відео просто вхопили чоловіка за ноги і поволокли в бік авто, попри крики сусідів.

Поліція почала розслідування

Якась жінка звернулася до поліцейського, що стоїть поруч і спостерігає за процесом.

«Що то за такі правила? А ви чому не реагуєте? — звертається жінка до поліцейського. — Ми розуміємо, війна, мобілізація. А якби вас отак тягнули?»

Судячи з відео, поліцейський ніяк не відреагував на запитання тернополянки і пішов до авто, до якого вже дотягли за ноги і пакували чоловіка.



На відео люди впізнали поліцейського — днями його фото облетіло всі місцеві сайти та соцмережі — саме він рятував жінку на Збаражчині, яка разом зі своїми домашніми улюбленцями замерзала у власній хаті. А згодом «засвітився» на фото, коли провідував з колегою її у лікарні.

Ми звернулися до поліції за коментарем з приводу дій чи то бездіяльності поліцейського. Чому мовчки спостерігав за тим, як невідомі особи — у військовій формі та цивільному, застосувавши силу до тернополянина, повезли його в невідомому напрямку.

У поліції були небагатослівними, проте повідомили, що відео бачили, і за цим фактом вже почали службове розслідування.



Журналісти від автора відео дізналися, що чоловіка, якого тягнуть до авто з номерами іноземної реєстрації, звуть Віктором П. Він проживає у будинку, поруч з яким його «крутили». Нещодавно поховав маму, у квартирі жив один.

Що кажуть у ТЦК

«20 хвилин» звернулися до Тернопільського ТЦК та СП за коментарем. Цікавилися долею тернополянина, а також запитали, хто і з якою метою тягнув людину до авто. Якщо це члени групи оповіщення, чи можуть вони бути в цивільному одязі. Люди, які стали свідками інциденту, розповіли, що ці чоловіки не представилися.

Журналістів цікавило також, якщо це були працівники ТЦК та СП та здійснювали оповіщення, чи були у них боді-камери.

— Ми ідентифікували підрозділ, військовослужбовці якого, ймовірно, зображені на відео, — прокоментували у Тернопільському ТЦК та СП. — Будемо проводити службове розслідування з цього приводу.

На решту питань журналістки у ТЦК та СП не відповіли.

Журналістські запити вже кілька місяців поспіль Тернопільський ТЦК та СП ігнорує. Тому ми публічно звертаємося до посадових осіб центру комплектування, щоб прокоментували, хто і на якій підставі затримував чоловіка і позбавляв його волі, затягаючи за ноги по землі в авто? Чи припустимі такі методи «бусифікації» і ким були ці люди в цивільному, які це чинили? І чи дозволено військовослужбовцям груп оповіщення займатися мобілізаційними заходами в цивільному одязі і без боді-камер. Якщо у них були камери, просимо надати редакції записи, що стосуються Віктора П. Та повідомити результати службового розслідування щодо працівників ТЦК та СП, які зображені на відео. Наданий ТЦК та СП опублікуємо, щойно його нададуть.

Як все має відбуватися — адвокатка

У коментарі для «20 хвилин» місцева адвокатка Олена Степанова пояснила деталі рекрутингу та саму процедуру законного оповіщення військовозобов’язаних.

— Перевіряти документи мають право виключно поліцейські або представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які уповноважені вручати повістки, — каже Олена Степанова. — У прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України додатково перевіряти військово-облікові документи можуть представники органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів Держприкордонслужби.

Уповноважений представник ТЦК та СП зобов’язаний назвати своє прізвище, власне ім’я та по батькові, посаду, а також пред’явити службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, разом з паспортом громадянина України (посвідченням офіцера, військовим квитком), каже адвокатка.

— Отже, військовозобов’язаний повинен показати військово-облікові документи уповноваженій особі ТЦК та СП — після представлення та показу посвідчення, — каже Олена Степанова. — Посвідчення має бути саме уповноваженої особи вручати повістки, а не просто посвідчення службової особи ТЦК та СП. Лише у разі порушення військовозобов’язаним правил військового обліку старший групи оповіщення пропонує громадянину прослідувати до районного (міського) ТЦК та СП, для чого оформляє та виписує повістку, в якій, відповідно, має бути зазначене, у зв’язку із чим військовозобов’язаного запрошують до ТЦК та СП.

Якщо військовозобов’язаний відмовляється від отримання повістки, то про це складається акт, зазначила адвокатка.

Хто має право затримувати

Положення про центри рекрутингу ЗСУ затверджене Постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. № 564. У п.5 прописані завдання, покладені на Центр рекрутингу, які займаються відбором громадян, придатних до військової служби за контрактом чи під час мобілізації. Вони уточнюють військово-облікові дані, проводять співбесіди, тестування та супроводжують кандидатів на медкомісію. Також центри популяризують службу через агітацію, інформаційні кампанії та співпрацю зі ЗМІ. Їхнє завдання — допомогти людині обрати військову спеціальність, підготувати документи та направити у відповідну частину чи навчальний центр.

Законодавство передбачає, що затримувати військовозобов’язаного може лише поліцейський, який входить до складу групи оповіщення у випадку, якщо цей військовозобов’язаний відмовляється прослідувати до ТЦК та СП, пояснила адвокатка Олена Степанова.

— У разі такого затримання обов’язково складається протокол адміністративного затримання, повідомляються родичі або керівництво підприємства, де працює затриманий та повідомляється центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, пояснила Олена Степанова.

Бойові підрозділи не уповноважені проводити мобілізаційні заходи, зазначає адвокатка. І вони не мають бути під час рекрутингу чи інших заходів у тиловому місті.