1 квітня минає рік з дня смерті лікаря, учасника АТО Михайла Стасіва.

Поминальна служба відбудеться о 8.15 у Церкві Матері Божої Неустанної Помочі, що на бульварі Данила Галицького, 1а.

Приблизно о 9.30 (максимум 10.00) відбудеться панахида на Микулинецькому цвинтарі (на алеї Героїв).

На цвинтарі будуть побратими Михайла Ярославовича, які пройшли разом з ним ті страшні події 2015 під Дебальцево.

Протягом 13 місяців Михайло Ярославовович перебував добровольцем в зоні АТО, де надавав медичну допомогу захисникам нашої Вітчизни. 20 років працював хірургом в Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги, а останні роки був заступником головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності Тернопільського міського комунального закладу “Центр первинної медико-саніторної допомоги”.

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