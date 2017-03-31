Тернопіль долучиться до японської акції

Цьогоріч виповнюється 25 років з часу встановлення дипломатичних відносин між Японією та Україною і вже активно проводяться заходи в рамках святкування «Року Японії в Україні».

Оскільки сакура є символом Японії, Посольство розпочинає кампанію із висадження дерев сакури по всій території України, щоб якомога більше українців мали змогу насолодитися її красою. Починаючи з квітня, буде висаджено близько 1000 дерев у понад 20 містах України, серед них – і Тернопіль.

Як зазначили у Посольстві Японії в Україні, в рамках “Кампанії 2500 сакур» в Тернополі планується висадити 40 дерев сакури, десять з яких буде висаджено в квітні, а решта в листопаді.