1 травня — помітний спад: 14 нових випадків коронавірусу за добу в Тернопільській області

Станом на 01 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 793 випадках діагноз лабораторно підтверджений (747 випадків – дорослі, 46 випадків – діти), з них 14 летальних. Видужало 93 особи .

За попередню добу проведено 356 досліджень, підтверджено вперше 14 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (2 особи). Борщівський район (1 особа):

• с. Іване-Пусте – 1 Збаразький район (1 особа):

• с. Залісці – 1 Кременецький район (7 осіб):

• м. Кременець – 1

• м. Почаїв – 2

• с. Града – 1

• с. Іква – 1

• с. Білокриниця – 1

• с. Савчиці – 1 Монастириський район (1 особа):

• с. Красіїв – 1 Шумський район (2 особи):

• с. Потуторів – 1

• с. Шумбар – 1 Джерело: ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”