1 травня — помітний спад: 14 нових випадків коронавірусу за добу в Тернопільській області
Станом на 01 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 793 випадках діагноз лабораторно підтверджений (747 випадків – дорослі, 46 випадків – діти), з них 14 летальних. Видужало 93 особи .
За попередню добу проведено 356 досліджень, підтверджено вперше 14 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (2 особи).
Борщівський район (1 особа):
• с. Іване-Пусте – 1
Збаразький район (1 особа):
• с. Залісці – 1
Кременецький район (7 осіб):
• м. Кременець – 1
• м. Почаїв – 2
• с. Града – 1
• с. Іква – 1
• с. Білокриниця – 1
• с. Савчиці – 1
Монастириський район (1 особа):
• с. Красіїв – 1
Шумський район (2 особи):
• с. Потуторів – 1
• с. Шумбар – 1
Джерело: ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”