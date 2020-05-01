09:27 | 1.05.2020
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Новини Тернополя 

1 травня — помітний спад: 14 нових випадків коронавірусу за добу в Тернопільській області

Irena 0 Views Прокоментуй!

Станом на 01 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 793 випадках діагноз лабораторно підтверджений (747 випадків – дорослі, 46 випадків – діти), з них 14 летальних. Видужало 93 особи .

За попередню добу проведено 356 досліджень, підтверджено вперше 14 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (2 особи).

Борщівський район (1 особа):
• с. Іване-Пусте – 1

Збаразький район (1 особа):
• с. Залісці – 1

Кременецький район (7 осіб):
• м. Кременець – 1
• м. Почаїв – 2
• с. Града – 1
• с. Іква – 1
• с. Білокриниця – 1
• с. Савчиці – 1

Монастириський район (1 особа):
• с. Красіїв – 1

Шумський район (2 особи):
• с. Потуторів – 1
• с. Шумбар – 1

Джерело: ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”

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