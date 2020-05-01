На Монастирищині одужала медсестра, інфікована COVID-19 першою

За словами заступника голови Монастириської РДА Павла Дроня, на 20.00 30 квітня в Монастириському районі всіх виявлених інфікованих коронавірусом було 178:

м. Монастириська – 91,

с. Горішня Слобідка – 17 (1 летальний),

с. Швейків – 14,

с. Ковалівка – 13 (1 летальний),

с. Гончарівка – 8,

с. Устя-Зелене – 5,

с. Велеснів – 4,

с. Бертники, с. Дубенка, с. Доброводи, с. Задарів, с. Красіїв (1 летальний) – 3,

с. Дол. Слобідка, с. Григорів, с. Криниця – 2,

с. Чехів, с. Коржова, с. Нова Гута, с. Заставці, с. Лука – 1.

В їх числі медперсонал – 43 (11 лікарі, 32 медсестри і фельдшери), діти – 7.

Всього обстежено в районі – 1169.

Інфікованих від числа обстежених – 15,2%.

Летальність від числа інфікованих – 1,7%.

В Монастириському шпиталі – 24 (1 – важкий стан, 13 – середній, 10 – легкий).

88 інфікованих на самоізоляції (легка форма).

Одужали – 63 (в т.ч. лікарі – 9, медсестри – 18, діти – 3).

Вітаємо з одужанням медсестру п. Галину Р. з с. Швейків, яка була першою інфікована! – написав на своїй сторінці у Facebook Павло Дронь.