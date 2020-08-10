10 серпня на Тернопільщині підтверджено 37 нових випадків зараження вірусом COVID-19

Станом на 10 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 3324 випадках діагноз лабораторно підтверджений (3045 випадків – дорослі, 279 випадків – діти), з них 43 летальних. Видужало 2100 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2549, з яких 1075 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 47 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1474 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 75 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 906 (318 одужало, 3 летальних, 585 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 122 (72 одужало, 2 летальних, 48 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 24 (19 одужало, 5 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 142 (102 одужало, 2 летальних, 38 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 106 (64 одужало, 42 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 78 (62 одужало, 5 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 11 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 175 (125 одужало, 2 летальний, 48 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 37 (28 одужало, 9 продовжують хворіти);

– Козівський район – 81 (69 одужало, 1 летальний, 11 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 452 (427 одужало, 8 летальних, 17 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 130 (118 одужало, 12 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 261 (225 одужало, 5 летальних, 31 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 41 (21 одужало, 20 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 11 (6 одужало, 2 летальних, 3 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 60 (37 одужало, 23 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 237 (125 одужало, 3 летальних, 109 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 232 (83 одужало, 149 продовжують хворіти);

– Шумський район – 229 (199 одужало, 10 летальних, 20 продовжують хворіти); За попередню добу:

✅видужало 15 осіб;

✅проведено 331 дослідження методом ПЛР;

✅підтверджено 37 випадків зараження вірусом COVID-19. 🌏Географія поширення нових випадків: ⭕️м. Тернопіль (14) ⭕️Гусятинський район (3 особи):

• с. Котівка – 1

• с. Гадинківці – 1

• смт. Гусятин – 1 ⭕️Заліщицький район (1 особа):

• смт. Товсте – 1 ⭕️Зборівський район (1 особа):

• м. Зборів – 1 ⭕️Монастириський район (1 особа):

• смт. Коропець – 1 ⭕️Теребовлянський район (3 особи):

• смт. Микулинці – 1

• с. Кобиловолоки – 1

• смт. Дружба – 1 ⭕️Тернопільський район (10 осіб):

• с. Петриків – 6

• смт. Велика Березовиця – 1

• с. Забойки – 1

• с. Буцнів – 1

• с. Івачів Горішній – 1 ⭕️Чортківський район (3 особи):

• м. Чортків – 1

• с. Росохач – 2 ⭕️Шумський район (1 особа):

• с. Залісці – 1