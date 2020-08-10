10 серпня на Тернопільщині підтверджено 37 нових випадків зараження вірусом COVID-19
Станом на 10 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 3324 випадках діагноз лабораторно підтверджений (3045 випадків – дорослі, 279 випадків – діти), з них 43 летальних. Видужало 2100 осіб.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2549, з яких 1075 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 47 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1474 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 75 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 906 (318 одужало, 3 летальних, 585 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 122 (72 одужало, 2 летальних, 48 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 24 (19 одужало, 5 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 142 (102 одужало, 2 летальних, 38 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 106 (64 одужало, 42 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 78 (62 одужало, 5 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 11 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 175 (125 одужало, 2 летальний, 48 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 37 (28 одужало, 9 продовжують хворіти);
– Козівський район – 81 (69 одужало, 1 летальний, 11 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 452 (427 одужало, 8 летальних, 17 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 130 (118 одужало, 12 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 261 (225 одужало, 5 летальних, 31 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 41 (21 одужало, 20 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 11 (6 одужало, 2 летальних, 3 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 60 (37 одужало, 23 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 237 (125 одужало, 3 летальних, 109 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 232 (83 одужало, 149 продовжують хворіти);
– Шумський район – 229 (199 одужало, 10 летальних, 20 продовжують хворіти);
За попередню добу:
✅видужало 15 осіб;
✅проведено 331 дослідження методом ПЛР;
✅підтверджено 37 випадків зараження вірусом COVID-19.
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (14)
⭕️Гусятинський район (3 особи):
• с. Котівка – 1
• с. Гадинківці – 1
• смт. Гусятин – 1
⭕️Заліщицький район (1 особа):
• смт. Товсте – 1
⭕️Зборівський район (1 особа):
• м. Зборів – 1
⭕️Монастириський район (1 особа):
• смт. Коропець – 1
⭕️Теребовлянський район (3 особи):
• смт. Микулинці – 1
• с. Кобиловолоки – 1
• смт. Дружба – 1
⭕️Тернопільський район (10 осіб):
• с. Петриків – 6
• смт. Велика Березовиця – 1
• с. Забойки – 1
• с. Буцнів – 1
• с. Івачів Горішній – 1
⭕️Чортківський район (3 особи):
• м. Чортків – 1
• с. Росохач – 2
⭕️Шумський район (1 особа):
• с. Залісці – 1