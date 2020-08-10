На Тернопільщині з початку епідемії COVID-19 виявили у 450 медиків

За епідчас в області підтверджено захворювання на COVID-19 у 450 медиків. Майже дев’ятдесят з них досі перебувають на лікуванні

Щодо ситуації пов’язаної із захворюванням населення на COVID-19, то впродовж доби, станом на 8 серпня, в області за даними лабцентру ✔:

📍 виявлено 114 осіб, з них – 15 дітей та 7 медиків з підозрою на COVID-19;

📍 лабораторно підтверджено методом ПЛР 45 випадків коронавірусної інфекції. Серед них – у двох дітей та одного медика. Госпіталізовано двадцять семеро осіб, зокрема шістьох дітей та одного медика.

Загалом, госпіталізовано 464 осіб, зокрема 46 дітей та 25 медиків. За звітну добу одужало п’ятдесят чотири особи, зокрема четверо дітей та восьмеро медиків. Загалом, одужало 2051 особа, серед них – 169 дітей та 360 медиків. Всього з початку епідемії в області:

▶ підтверджено захворювання на COVID-19 методом ПЛР у 3255 людей. Зокрема, у 274 дітей та 450 медиків,

▶ на амбулаторному лікуванні – 2791 особа (228 дітей, 425 медиків).