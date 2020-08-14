14 серпня у Тернопільській області підтверджено 49 випадків вірусом COVID-19

Станом на 14 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 3539 випадках діагноз лабораторно підтверджений (3237 випадків – дорослі, 302 випадки – діти), з них 44 летальних. Видужало 2336 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2761, з яких 1222 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 56 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1539 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 89 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 976 (420 одужало, 3 летальних, 553 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 144 (85 одужало, 2 летальних, 57 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 30 (21 одужало, 9 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 142 (113 одужало, 2 летальних, 27 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 115 (74 одужало, 41 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 78 (62 одужало, 6 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 10 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 186 (135 одужало, 2 летальний, 49 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 39 (30 одужало, 9 продовжують хворіти);

– Козівський район – 83 (70 одужало, 1 летальний, 12 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 456 (430 одужало, 8 летальних, 18 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 130 (118 одужало, 12 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 264 (235 одужало, 5 летальних, 24 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 45 (29 одужало, 16 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 11 (7 одужало, 2 летальних, 2 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 66 (44 одужало, 22 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 302 (137 одужало, 3 летальних, 162 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 242 (124 одужало, 118 продовжують хворіти);

– Шумський район – 230 (202 одужало, 10 летальних, 18 продовжують хворіти);

За попередню добу:

✅видужало 50 осіб;

✅проведено 631 дослідження методом ПЛР;

✅проведено 49 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 2 осіб виявлено позитивний результат та 27 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 3 осіб виявлено позитивний результат.

✅підтверджено 49 випадків зараження вірусом COVID-19.

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (21 особа)

⭕️Борщівський район (1 особа):

• м. Борщів – 1

⭕️Бережанський район (6 осіб):

• м. Бережани –2

• с. Вербів – 3

• с. Лапшин – 1

⭕️Збаразький район (9 осіб):

• м. Збараж – 3

• с. Шимківці – 2

• смт. Вишнівець – 3

• с. Федьківці – 1

⭕️Підволочиський район (3 особи):

• смт. Підволочиськ – 3

⭕️Теребовлянський район (1 особа):

• с. Кобиловолоки – 1

⭕️Тернопільський район (4 особи):

• с. Ігровиця – 2

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• смт. Велика Березовиця – 1

⭕️Зборівський район (1 особа):

• м. Зборів – 1

⭕️Козівський район (1 особа):

• смт. Козова – 1

⭕️Монастириський район (1 особа):

• м. Монастириська – 1

⭕️Шумський район (1 особа):

• м. Шумськ – 1