14 серпня у Тернопільській області підтверджено 49 випадків вірусом COVID-19
Станом на 14 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 3539 випадках діагноз лабораторно підтверджений (3237 випадків – дорослі, 302 випадки – діти), з них 44 летальних. Видужало 2336 осіб.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2761, з яких 1222 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 56 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1539 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 89 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 976 (420 одужало, 3 летальних, 553 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 144 (85 одужало, 2 летальних, 57 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 30 (21 одужало, 9 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 142 (113 одужало, 2 летальних, 27 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 115 (74 одужало, 41 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 78 (62 одужало, 6 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 10 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 186 (135 одужало, 2 летальний, 49 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 39 (30 одужало, 9 продовжують хворіти);
– Козівський район – 83 (70 одужало, 1 летальний, 12 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 456 (430 одужало, 8 летальних, 18 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 130 (118 одужало, 12 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 264 (235 одужало, 5 летальних, 24 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 45 (29 одужало, 16 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 11 (7 одужало, 2 летальних, 2 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 66 (44 одужало, 22 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 302 (137 одужало, 3 летальних, 162 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 242 (124 одужало, 118 продовжують хворіти);
– Шумський район – 230 (202 одужало, 10 летальних, 18 продовжують хворіти);
За попередню добу:
✅видужало 50 осіб;
✅проведено 631 дослідження методом ПЛР;
✅проведено 49 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 2 осіб виявлено позитивний результат та 27 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 3 осіб виявлено позитивний результат.
✅підтверджено 49 випадків зараження вірусом COVID-19.
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (21 особа)
⭕️Борщівський район (1 особа):
• м. Борщів – 1
⭕️Бережанський район (6 осіб):
• м. Бережани –2
• с. Вербів – 3
• с. Лапшин – 1
⭕️Збаразький район (9 осіб):
• м. Збараж – 3
• с. Шимківці – 2
• смт. Вишнівець – 3
• с. Федьківці – 1
⭕️Підволочиський район (3 особи):
• смт. Підволочиськ – 3
⭕️Теребовлянський район (1 особа):
• с. Кобиловолоки – 1
⭕️Тернопільський район (4 особи):
• с. Ігровиця – 2
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• смт. Велика Березовиця – 1
⭕️Зборівський район (1 особа):
• м. Зборів – 1
⭕️Козівський район (1 особа):
• смт. Козова – 1
⭕️Монастириський район (1 особа):
• м. Монастириська – 1
⭕️Шумський район (1 особа):
• м. Шумськ – 1